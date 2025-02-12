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Uzmanlar Uyarıyor: 'Sarı Serum' Sağlık İçin Tehlike Taşıyor

Prof. Dr. Serkan Emre Eroğlu, 'sarı serum' uygulamasının ciddi sağlık riskleri barındırdığını vurguladı ve bilinçsiz kullanımına karşı uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:31
Uzmanlar Uyarıyor: 'Sarı Serum' Sağlık İçin Tehlike Taşıyor

Tanıdık Bir Tehlike: Sarı Serum

Son yıllarda popülaritesi artan ve halk arasında "sarı serum" olarak bilinen uygulama, sağlık uzmanları tarafından ciddiyetle uyarılıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Tıp İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Serkan Emre Eroğlu, bu uygulamanın kesinlikle masum olmadığını belirtti.

Hızla Yaygınlaşan Bir Yanlış Anlama

Grip veya soğuk algınlığı belirtileri gösteren birçok kişinin, hızlı bir şekilde iyileşmek amacıyla başvurduğu sarı serum, ölümcül alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Eroğlu, son bir ayda bu uygulamayla ilgili dört ölüm vakasının yaşandığını vurgulayarak, “Sarı serum, bilimsel bir temeli olmayan bir popülariteye sahip” dedi.

Sosyal Medya Etkisi

Yanlış bilgilendirme ve sosyal medyada yayılan yanıltıcı bilgiler nedeniyle, vatandaşların bu tür kardiyovasküler riskleri artırabilecek ürünleri bilinçsizce kullandığına dikkat çeken Eroğlu, bu uygulamanın yalnızca doktor kontrolünde yapılması gerektiğini ifade etti.

Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor

Eroğlu, “Sarı serum” uygulamasının, alerji riskinin yanında, kalp yetmezliği olan hastalarda da hayati risk taşıdığını açıkladı. 40 yaş üstü bireylerde bu riskin %20’ye kadar çıktığını belirten uzman, 65 yaş üzerindeki hastalarda ise bu oranın 2-3 katına çıkabileceğine işaret etti.

Bir Tıbbi Terim Değil

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, "Sarı serum" teriminin tıbbi literatürde yeri olmadığını, bu uygulamanın doktorun belirlediği kriterler çerçevesinde yalnızca hastane ortamında yapılması gerektiğini belirtti.

Yanlış Uygulamalar ciddiye Alınmalı

Cander, sarı serumun bilinçsiz kullanımının ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu ve her damardan verilen ilacın doğrudan kalbe ulaştığını vurguladı. Yanlış uygulamaların ise ölümle sonuçlanabilecek durumlar yaratabileceğini ifade etti.

Sonuç Olarak

Hem Eroğlu hem de Cander, bu tür uygulamalarla ilgili bilgi sahibi olmadan hareket edilmemesi gerektiğinin altını çizdiler ve serum uygulamalarının kesinlikle doktor tavsiyesi ile yapılması gerektiğini vurguladılar.

Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve halk arasında "sarı serum" adıyla bilinen uygulamanın...

Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve halk arasında "sarı serum" adıyla bilinen uygulamanın, içeriğinde bulunan vitaminler ve mikro besin parçacıkları nedeniyle alerjik reaksiyonlara neden olabileceği, bunun da ölümcül sonuçlar doğurabileceği bildirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Tıp İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Serkan Emre Eroğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve halk arasında "sarı serum" adıyla bilinen uygulamanın...

Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve halk arasında "sarı serum" adıyla bilinen uygulamanın, içeriğinde bulunan vitaminler ve mikro besin parçacıkları nedeniyle alerjik reaksiyonlara neden olabileceği, bunun da ölümcül sonuçlar doğurabileceği bildirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Tıp İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Serkan Emre Eroğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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