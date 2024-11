Uzun Süreli Öz Denetim Yorgunluk ve Agresifliği Artırıyor

Uzun Süreli Öz Denetim: Yorgunluk ve Agresiflik İlişkisi

Bilim insanları, zorlayıcı görevlerle yapılan uzun süreli öz denetimin yorgunluk ve agresifliğe yol açabileceğini saptadı. Bu kapsamda gerçekleştirilen bir araştırma, duygusal tepkilerin kontrol edilmesinin beyin üzerindeki etkilerini incelemektedir.

Araştırma Süreci

Çalışmada, 44 katılımcıya elektroensefalografi (EEG) cihazı takarak duygusal videolar izlettirildi. Katılımcıların yarısına "izledikleri duygusal videolara tepki vermemeleri" gibi otokontrol gerektiren görevler verildi. Öz kontrol uygulayan katılımcıların, beynin karar verme ve dürtü kontrolü ile ilgili bölgelerinde delta beyin dalgası aktivitelerinde artış gözlendi.

Agresif Tepkilerle Sonuçlanan Deneyimler

Bu ön bulguların ardından, araştırma ekibi 403 katılımcıyı iki gruba ayırarak EEG başlığı takmadan benzer testler yaptı. Sonuçlar, öz kontrol uygulayan katılımcıların daha agresif tepkiler verdiğini ortaya koydu.

Bu önemli araştırmanın sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı. Araştırma, öz denetimin sınırlarını ve uzun süreli uygulamalarının psikolojik etkilerini anlamak için yeni bir perspektif sunuyor.

