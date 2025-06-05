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Uzundere'de Dünya Çevre Günü'nde Temizlik Etkinliği

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Dünya Çevre Günü kapsamında temizlik etkinliği gerçekleştirildi, çevre bilincine dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 17:02
Uzundere'de Dünya Çevre Günü'nde Temizlik Etkinliği

Uzundere'de Temizlik Seferberliği

Uluslararası Sakin Kentler Birliği tarafından Türkiye'nin 11. Sakin Kenti olarak seçilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Dünya Çevre Günü dolayısıyla anlamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Etkinliğe Katılan Kurumlar

İlçenin yenilikçi turizm bölgeleri olan Tortum Şelalesi, Tortum Gölü ve Yedigöller'de yapılan etkinliğe, kaymakamlık, belediye, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cittaslow İcra Kurulu üyeleri ve yöre halkı katıldı. Toplamda yaklaşık 40 kişi etkinlikte yer aldı ve çevre temizliği çalışmaları yapıldı.

Çevre Bilincine Dikkat Çekildi

Etkinlik sırasında, katılımcılar ellere doldurulan çöp torbalarıyla doğal güzelliklerimizi koruma adına önemli bir adım attılar. Cittaslow İcra Kurulu Üyesi İsmail Kurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, plastik atıkların doğada çözülmediğine dikkat çekerek, bu tür materyallerin çevreye önemli zararlar verdiğini vurguladı.

Uzundere Belediyesi avukatı Tuba Yaldız ise, özellikle kadınların çevre temizliğinde büyük bir rol üstlendiğini belirterek, çevre bilinci oluşturmak adına bu tür çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Bu etkinlik, yöredeki turizm alanlarının korunmasına yönelik toplumda farkındalık sağlamak amacıyle düzenlenen önemli bir faaliyet olarak değerlendirildi.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. Sakin Kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası...

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. Sakin Kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'un Uzundere ilçesinde, temizlik çalışması yapıldı.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. Sakin Kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası...

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. Sakin Kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'un Uzundere ilçesinde, temizlik çalışması yapıldı.

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