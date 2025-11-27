Uzundere ve Tortum’da Yatırım Fırsatları Erzurum’da Masaya Yatırıldı

Uzundere ve Tortum’da Yatırım Olanakları Erzurum’da Masaya Yatırıldı

Uzundere ve Tortum ilçelerindeki yatırım olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen "Yatırım İmkânları Programı" Erzurum’da geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya kamu kurumlarının temsilcileri, yerel yöneticiler ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Katılımcılar

Programa; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Melih Kirişçi, Tortum Kaymakamı Hakim Başoğlu, Uzundere Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Uzundere Belediye Başkanı M. Halis Özsoy ile birlikte çok sayıda iş insanı katılım sağladı.

Gündem ve Kararlar

Toplantıda, Uzundere ve Tortum’un sahip olduğu doğal güzelliklerin turizme kazandırılması, kırsal kalkınma projelerinin güçlendirilmesi ve bölge ekonomisine katma değer sağlayacak yatırım iş birlikleri ele alındı. Katılımcılar, özellikle turizm potansiyeli yüksek olan bölgelerde sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Erzurum’un "turizm başkenti" kimliğini güçlendirmek ve üreticiyi desteklemek adına önemli kararların değerlendirildiği toplantıda, yerel kalkınmayı hızlandıracak yatırım planlarının hazırlanması yönünde görüş birliğine varıldı.

İleriye Dönük Adımlar

Katılımcılar, toplantının ardından bölge için güçlü bir iş birliği zemininin oluştuğunu belirterek yeni yatırım süreçlerinin kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

