Uzundere ve Tortum’da Yatırım Fırsatları Erzurum’da Masaya Yatırıldı

Uzundere ve Tortum'un yatırım olanakları, turizm ve kırsal kalkınma odaklı projelerle Erzurum'da düzenlenen programda yerel yöneticiler ve iş dünyasıyla ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:26
Uzundere ve Tortum’da Yatırım Fırsatları Erzurum’da Masaya Yatırıldı

Uzundere ve Tortum’da Yatırım Olanakları Erzurum’da Masaya Yatırıldı

Uzundere ve Tortum ilçelerindeki yatırım olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen "Yatırım İmkânları Programı" Erzurum’da geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya kamu kurumlarının temsilcileri, yerel yöneticiler ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Katılımcılar

Programa; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Melih Kirişçi, Tortum Kaymakamı Hakim Başoğlu, Uzundere Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Uzundere Belediye Başkanı M. Halis Özsoy ile birlikte çok sayıda iş insanı katılım sağladı.

Gündem ve Kararlar

Toplantıda, Uzundere ve Tortum’un sahip olduğu doğal güzelliklerin turizme kazandırılması, kırsal kalkınma projelerinin güçlendirilmesi ve bölge ekonomisine katma değer sağlayacak yatırım iş birlikleri ele alındı. Katılımcılar, özellikle turizm potansiyeli yüksek olan bölgelerde sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Erzurum’un "turizm başkenti" kimliğini güçlendirmek ve üreticiyi desteklemek adına önemli kararların değerlendirildiği toplantıda, yerel kalkınmayı hızlandıracak yatırım planlarının hazırlanması yönünde görüş birliğine varıldı.

İleriye Dönük Adımlar

Katılımcılar, toplantının ardından bölge için güçlü bir iş birliği zemininin oluştuğunu belirterek yeni yatırım süreçlerinin kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

UZUNDERE VE TORTUM İLÇELERİNDEKİ YATIRIM OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN...

UZUNDERE VE TORTUM İLÇELERİNDEKİ YATIRIM OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN “YATIRIM İMKÂNLARI PROGRAMI” ERZURUM’DA GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

UZUNDERE VE TORTUM İLÇELERİNDEKİ YATIRIM OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN...

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder Esnafın Sorunlarını Sahada Dinledi
2
Doppler Ultrasonografiyle Damar Hastalıklarında Erken Tanı - Uzm. Dr. Ayhan Duman
3
Kocaeli'de İki Teker Bir Rüya ile 4 Bin Çocuğa Bisiklet Eğitimi
4
Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor
5
Kaymakam Ayşegül Yıldırım Yeşilyurt Köyünü Ziyaret Etti
6
Kırıkhan'da Otomobil Şarampole Devrildi, Tarlaya Uçtu — Sürücü Yaralandı
7
İskenderun'da Hamur Karıştırma Makinesine Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı