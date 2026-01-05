V-NOTES (Kesisiz Cerrahi) ile Daha Hızlı İyileşme

V-NOTES (kesisiz cerrahi) ile daha hızlı ve konforlu iyileşme

Halk arasında kesisiz cerrahi olarak bilinen V-NOTES cerrahi tekniği, özellikle kadın hastalıkları ve doğum alanında birçok operasyonda başarılı sonuçlar veriyor. Medical Park Ordu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Nilay Yolcu, bu yenilikçi yöntemi ve sunduğu avantajları anlattı.

V-NOTES nedir?

V-NOTES, Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery olarak tanımlanan, karın bölgesinde kesi yapılmadan vajinal yoldan gerçekleştirilen minimal invaziv bir cerrahi yaklaşımıdır. Opr. Dr. Nilay Yolcu, yöntemin güncel bilimsel çalışmalarla desteklendiğini ve seçilmiş hastalarda güvenle uygulanabildiğini belirtiyor.

Daha konforlu bir ameliyat süreci

Opr. Dr. Yolcu'ya göre V-NOTES uygulamasında laparoskopide kullanılan kamera ve özel cerrahi aletler vajinal yol aracılığıyla karın içine ulaştırılıyor. Bu sayede karın cildinde kesi yapılmasına gerek kalmıyor ve ameliyat sonrası iz oluşmuyor. Ayrıca ağrının daha az hissedilmesi, hastanede kalış süresinin kısalması ve hastanın günlük yaşamına daha hızlı dönebilmesi, yöntemin öne çıkan avantajları arasında yer alıyor. Kozmetik açıdan üstün sonuçlar sunan V-NOTES, hasta konforunu artırıyor.

Hangi ameliyatlarda tercih ediliyor?

Opr. Dr. Nilay Yolcu, V-NOTES tekniğinin özellikle kadın hastalıkları ve doğum alanında pek çok operasyonda başarıyla uygulandığını vurguladı. Bu yöntemle rahmin alınması (histerektomi), yumurtalıklar ve fallop tüpleriyle ilgili cerrahiler, endometriozis ve iyi huylu jinekolojik hastalıkların tedavisinde fayda sağlanabiliyor. Uygulama kararı, hastanın klinik durumu, tıbbi gereklilikler ve cerrahın deneyimi doğrultusunda titizlikle belirleniyor.

Kadın sağlığında yeni nesil cerrahi yaklaşım

Opr. Dr. Nilay Yolcu, V-NOTES tekniğinin minimal invaziv cerrahinin avantajlarını doğal açıklık cerrahisiyle birleştirdiğini, böylece hasta güvenliği ve konforunun ön planda tutulduğunu belirtti. Teknolojinin cerrahiye entegre edildiği bu güncel yaklaşım, kadın sağlığı alanında daha az travma, daha hızlı iyileşme ve daha yüksek yaşam kalitesi hedefliyor.

MEDİCAL PARK ORDU HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OPR. DR. NİLAY YOLCU