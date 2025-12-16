Vahap Seçer: 'Demokrasi miras değil, yerelden güçlenir'

ABBK 33. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı'nda yerel yönetişim vurgusu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstanbul’da düzenlenen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (ABBK) 33. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına katıldı. Toplantının ana konusunun "Katılım sürecinin temel taşı olan demokratik yerel yönetişim" olduğunu belirten Seçer, buluşmanın Türkiye-AB ilişkilerinin yerel yönetimler boyutunu ele alan önemli bir platform olduğunu söyledi.

Toplantıda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen yerel temsilciler ile Türkiye’den belediye başkanları ve yerel yönetişim aktörleri bir araya geldi. Seçer, bu tür toplantıların karşılıklı öğrenme ve deneyim paylaşımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Toplantı öncesinde ABBK Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Jelena Drenjanin ile ikili görüşme gerçekleştiren Seçer, görüşmede yerel yönetimlerin AB ile iş birliği süreci ve demokratik yönetişim konularının ele alındığını aktardı.

Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)nin Türkiye’deki tüm belediyeleri ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden güçlü bir yapı olduğunu vurguladı: "Birlik olarak yerel yönetimler arasında iş birliğini geliştirmeyi, iyi yönetişim kültürünü yaygınlaştırmayı, katılımcılığı teşvik etmeyi ve yerel demokrasimizi güçlendirerek belediyelerimizin uluslararası alanda daha etkin aktörler haline gelmesini amaçlıyoruz."

Dünyanın savaşlar, iklim krizi, demokratik gerilemeler ve toplumsal kutuplaşma gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Seçer, çözümün kurumsallaşmış demokrasiden geçtiğini vurguladı. Seçer, "Demokrasi olmadan barış, adalet ve refahın sürdürülebilmesi mümkün değildir. Demokrasi en görünür haliyle belediyelerde, mahallelerde ve sokaklarda hayat bulur" dedi.

Yerel yönetimlerin vatandaşla doğrudan temas eden ve sorunlara en hızlı çözüm üreten kurumlar olduğuna işaret eden Seçer, demokrasinin yeniden güçlenmesinin yerelden başlayacağını söyledi. Seçer, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığın önemine dikkat çekerek vatandaşların bütçe ve karar süreçlerini görebilmesinin demokrasiye olan güveni artıracağını ifade etti.

Seçer toplantının, Türkiye-AB ilişkilerinin yerel düzeyde güçlendirilmesi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Demokrasi bir miras değil, emek isteyen canlı bir süreçtir. TBB olarak, daha iyi bir geleceğin yerelden inşa edileceğine inanıyoruz" dedi.

