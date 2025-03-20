Vakıf Temsilcileri İftarda Buluştu: İyilik ve Dayanışma Vurgusu

Vakıf Temsilcileri İftarda Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vakıf temsilcileriyle düzenlenen iftar programında önemli mesajlar verdi. "İyiliği yaymak, ihtiyaç sahiplerine umut olmak, birlik ve beraberliğimizi daim kılmak hepimizin sorumluluğudur," diyen Ersoy, vakıfların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Vakıf Başkanları İftar Buluşması

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Vakıf Başkanları İftar Buluşması", Ankara Balo ve Kongre Salonu'nda yapıldı. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlamasının ardından Bakan Ersoy, Ramazan ayının getirdiği manevi atmosferde vakıf temsilcileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu ifade etti.

Vakıf Geleneğinin Önemi

Vakıfların sadece yardımlaşma kuruluşları değil, aynı zamanda medeniyetin temel taşları olduğunu vurgulayan Ersoy, "Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan günümüze uzanan vakıf geleneği, eğitime, sağlığa, sanata ve insana yapılan yatırımlarla herkesin hayatına dokunmuştur," dedi.

Büyük Depremler Sonrası Dayanışma

Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında vakıfların üstlendiği rolü hatırlatarak, "Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte harekete geçti. Acılarımız büyüktü ancak millet olarak gösterdiğimiz dayanışma çok daha büyüktü," şeklinde konuştu.

Kültürel Mirasın Korunması

Vakıf kültürünün sosyal yardımlaşma ile sınırlı olmadığını belirten Bakan Ersoy, Ayasofya, Selimiye ve Sivasi Hatun Camii gibi tarihi eserlerin restorasyon süreçlerine de dikkat çekti. "Ayasofya, İstanbul'un kalbinde asırlardır ayakta duran bir medeniyet sembolüdür. Restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülmektedir," diye ekledi.

Vakıf Eserlerinin Restorasyonu

Ersoy, 377 vakıf eserinin restorasyonlarının titizlikle devam ettiğini ve bu yıl içerisinde tamamlanacağını bildirerek, "Vakıf geleneği, geleceğimizi de şekillendiren bir mirastır. Biz, vakıflarımızın her zaman yanındayız," ifadelerini kullandı.

Vakıfların Topluma Hizmeti

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da, Ramazan ayında 81 ilde 135 noktada 100 bin vatandaşı iftar sofralarında buluşturduklarını belirtti. "Amacımız, toplumumuza en iyi şekilde hizmet etmelerine yardımcı olmaktır," dedi.

Bu buluşma, vakıf kültürünün önemini bir kez daha gözler önüne sererken, dayanışma ruhunun ve iyilikseverliğin yayılmasına katkı sağladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Vakıf Ankara Balo ve Kongre Salonunda "Vakıf Başkanları İftar Buluşması" programı düzenlendi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 4) ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu (sol 3) katılım sağladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Vakıf Ankara Balo ve Kongre Salonunda "Vakıf Başkanları İftar Buluşması" programı düzenlendi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 4) ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu (sol 3) katılım sağladı.