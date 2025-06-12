Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya

Emekli maaşlarına ek olarak sunulan promosyon ödemeleri, yüksek enflasyon günlerinde emeklilerin yüzünü güldürüyor. Vakıfbank, bu alandaki en dikkat çekici kampanyalardan birine imza atıyor. Haziran ayında, emekli müşterilerine toplamda 27.000 TL ödemeyi hedefleyen yeni promosyon süreci duyuruldu.

Haziran Promosyonu Detayları

30 Haziran 2025 tarihine kadar, emekli maaşını Vakıfbank bünyesine taşıyan SGK emeklileri, toplam 12.000 TL nakit promosyon kazanma fırsatına sahip olacak. Vakıfbank, bu kampanya ile emeklilerin yanında olmayı hedefliyor.

TROY Kart ile Ekstra Avantaj

Banka, emekli maaş müşterilerine özel bir fırsat daha sunarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı sahibi olup alışveriş yapan emeklilere toplamda 15.000 TL nakit ödeme olanağı sağlıyor. Bu kampanya ile emekliler, 10 ay boyunca aylık 1.500 TL'ye kadar toplamda 15.000 TL'lik ek ödeme fırsatını yakalayacaklar.

Kampanya Şartları

Bu kampanya, 1 Şubat 2025 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında SGK emekli maaşını Vakıfbank'a taşıyan veya yeni emekli olmuş ve ilk maaşını bu bankadan alacak olan yeni emeklilere yöneliktir. Mevcut maaşını Vakıfbank'tan alan emekliler, bu kampanyadan faydalanamayacaktır. Ayrıca, 1 Temmuz-31 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen önceki Emekli Promosyon kampanyasına katılanlar da bu yeni fırsattan yararlanamayacaklardır.

Emeklilere sağlanan bu fırsatlar ile Vakıfbank, müşteri portföyünü genişletmeyi ve emeklilerin hayatlarına dokunmayı hedefliyor.