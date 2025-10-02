Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Batman İl Özel İdaresi promosyon ihalesini Vakıfbank kazandı; 369 personele 3 yıllık anlaşma kapsamında kişi başı 89.000 TL tek seferlik ödeme yapılacak.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:17
Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Vakıfbank, Batman'da Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Emekli ve kamu personeli promosyonlarında yaşanan rekabet hız kesmeden devam ediyor. Promosyon tutarları gün gün artarken, çalışanların maaş bankasını seçme özgürlüğü ile bankalar arasındaki yarış da kızışıyor.

Batman İl Özel İdaresi İhalesini Vakıfbank Kazandı

Batman İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen promosyon ihalesi yoğun çekişme sonrası sonuçlandı. İhaleye katılan 6 banka arasından en yüksek teklifi veren Vakıfbank, kurumun tercihi oldu.

İhale sonucunda, kurum bünyesinde görev yapan 369 personel için üç yıllık bir anlaşma imzalandı. Sözleşme kapsamında personele, herhangi bir unvan ayrımı veya kesinti olmaksızın, kişi başına 89.000 TL tutarında rekor promosyon ödemesi yapılacak.

Sözleşme Şartları ve Ödeme Detayı

Taraflar arasında imzalanan 3 yıllık sözleşme gereği promosyon ödemesi, anlaşma şartlarının tamamlanmasının ardından tek seferde ve peşin olarak çalışanların hesaplarına aktarılacak. Kurum yetkilileri ile banka arasındaki ihale süreci, personelin maaşlarının hangi bankadan ödeneceğini netleştirdi.

Bu gelişme, kamu çalışanları ve bankalar arasındaki promosyon rekabetinin ne denli yükseldiğinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Freni Arızalanan Kamyon 15 Araca Çarptı: 3 Yaralı
2
Ankara Başsavcılığı, İsrail'in 'Küresel Sumud' Filosu Saldırısını Resen Soruşturuyor
3
İsrail'in 'Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Buenos Aires ve Bogota'da Protesto Edildi
4
Rüstem Paşa Camii Çini Motifleri Paneli İstanbul'da — 77.565 Yaprak İncelendi
5
Fransa'da Gölge Filoya Ait Tankerde 2 Kişi Gözaltına Alındı
6
Bolu'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
2. İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda Vefa Ödülü Hasan Nail Canat Adına Verildi

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat