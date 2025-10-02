Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Vakıfbank, Batman'da Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Emekli ve kamu personeli promosyonlarında yaşanan rekabet hız kesmeden devam ediyor. Promosyon tutarları gün gün artarken, çalışanların maaş bankasını seçme özgürlüğü ile bankalar arasındaki yarış da kızışıyor.

Batman İl Özel İdaresi İhalesini Vakıfbank Kazandı

Batman İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen promosyon ihalesi yoğun çekişme sonrası sonuçlandı. İhaleye katılan 6 banka arasından en yüksek teklifi veren Vakıfbank, kurumun tercihi oldu.

İhale sonucunda, kurum bünyesinde görev yapan 369 personel için üç yıllık bir anlaşma imzalandı. Sözleşme kapsamında personele, herhangi bir unvan ayrımı veya kesinti olmaksızın, kişi başına 89.000 TL tutarında rekor promosyon ödemesi yapılacak.

Sözleşme Şartları ve Ödeme Detayı

Taraflar arasında imzalanan 3 yıllık sözleşme gereği promosyon ödemesi, anlaşma şartlarının tamamlanmasının ardından tek seferde ve peşin olarak çalışanların hesaplarına aktarılacak. Kurum yetkilileri ile banka arasındaki ihale süreci, personelin maaşlarının hangi bankadan ödeneceğini netleştirdi.

Bu gelişme, kamu çalışanları ve bankalar arasındaki promosyon rekabetinin ne denli yükseldiğinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.