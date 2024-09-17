Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gıda Yardımı ile İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü Gıda Yardımları ile Yanında

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 8 ayında yurt genelinde ve yurtdışında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 1 milyon gıda kolisi ulaştırdı. Bu süreçte, gıda yardımları, ihtiyaç sahipleri için önemli bir destek haline geldi.

2024 Hedefi: Daha Fazla Gıda Kolisi

Yapılan açıklamalara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2024 yılı itibarıyla kuru gıda yardımlarını 75 bin 870 aileye ulaştırma hedefindedir. Özellikle ramazan süresince yapılan yardım çalışmalarında bu yıl 600 bin gıda kolisi yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine, 400 bin adet kolisi ise yurtdışındaki gereksinim sahiplerine gönderildi.

Filistin'e Yardım Malzemeleri Gönderildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail saldırılarından etkilenen Filistin halkı için de yardımlar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Filistin'e 8. İyilik ve İnsani Yardım Gemisi" projesi kapsamında 125 bin gıda kolisinden oluşan yaklaşık 3 bin ton yardım malzemesi ulaştırıldı. Ayrıca, ülke genelinde vekâletle yapılan hayır şartları çerçevesinde 145 bin gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine sunuldu.

İstanbul'da Sıcak Yemek İkramı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi Mihrişah Valide Sultan İmareti'nde günde 3.500 kişiye üç çeşit sıcak yemek ikram etmeye devam ediyor. Bağışlanan adak ve kurban etlerinden üretilen kavurma konserveleri, Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Aşevlerinin Faaliyete Geçmesi

2024 yılı içerisinde Ankara, Tokat gibi illerde de yeni aşevleri açılarak hizmet vermeye başlanması planlanıyor. Yıl sonuna kadar Kastamonu, Bursa, Nevşehir ve Niğde'de de imaret açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

İkramlar ve Etkinlikler Sürüyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, özel günlerde düzenlediği ikram programları ile sosyal dayanışmayı artırmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca 81 ilde 107 noktada düzenlenen çadır ve salon iftarlarında günlük 66 bin kişiye iftar verilmiştir. Ayrıca, deprem bölgelerinde de ihtiyaç sahiplerine her gün iftar yemeği ikramı yapılmaktadır.

“Yardımlaşma Her Devirde Olmazsa Olmazdır”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, geçmişten gelen bağların önemine dikkat çekerek, "Selçuklulardan Osmanlılar'a andan günümüze taşıdığımız bu mirası, günün gereksinimlerine uygun bir şekilde devam ettiriyoruz" dedi. Yardımların sürekliliğine vurgu yapan Aksu, "İnsan varsa her zaman ihtiyaç vardır, yardımlaşma her devrin olmazsa olmazıdır" sözlerini ifade etti.