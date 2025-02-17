Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Ramazan'da 20 Bin Koli Kuru Gıda Yardımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan'da 20 bin koli kuru gıda yardımı dağıtacak. Yardımlar, Bosna, Kosova, KKTC ve Balkan ülkelerine ulaştırılacak.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:23
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Ramazan'da 20 Bin Koli Kuru Gıda Yardımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Ramazan'da 20 Bin Koli Kuru Gıda Yardımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı dolayısıyla Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve diğer Balkan ülkeleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ne toplam 20 bin koli kuru gıda yardımı yapacağını açıkladı.

Yardım Dağıtım Detayları

Yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşması amacıyla Bosna Hersek ve Kosova'ya 6'şar bin koli, Karadağ ile bazı Balkan ülkelerine 3 bin koli ve KKTC'ye 5 bin koli şeklinde gönderilecektir. Yardım kolilerinde un, salça, ayçiçeği yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helvası, kuru üzüm ve hurma gibi gıda ürünleri yer alacak.

İftar Sofraları

Ramazan süresince Türkiye'de kurulacak iftar sofralarına Halep, Kosova, Bosna ve KKTC de dâhil olacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu ülkelerde de iftar sofraları kurarak ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam edecek.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun Açıklamaları

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, yaptığı açıklamada, Osmanlı medeniyet havzasındaki vakıf kültürünün korunmasına büyük önem verdiklerini belirtti. Aksu, "Ramazan ayında gerçekleştirdiğimiz organizasyon, hayır şartlarını yerine getirme adına önemli bir adımdır. Bizler, geçmişteki hayırseverlerin vakfiyelerine koyduğu şartları yerine getirmek için çalışıyoruz. İyiliği esas alan vakıf anlayışımızla bu yardımları ihtiyaç sahipleriyle buluşturma gayretindeyiz." diye ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla Bosna Hersek, Kosova...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve bazı Balkan ülkeleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin koli kuru gıda yardımı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla Bosna Hersek, Kosova...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve bazı Balkan ülkeleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin koli kuru gıda yardımı yapacak.

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