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Valensiya'daki ölümcül yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi

İspanya'nın Valensiya kentinde bulunan 2 bloklu, 14 katlı ve 138 daireli bir apartmanda perşembe akşamı çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. Yangın kısa sürede tüm binayı sarmış, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun çaba sarfetse de, 10 kişi hayatını kaybetti. Yangında yaralanan 15 kişi ise kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Valensiya Belediyesi, yangının yarattığı derin üzüntü üzerine kentte 3 günlük yas ilan etti. Yangının nedeni henüz araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 16:20
Valensiya'daki ölümcül yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi

Valensiya’da 14 katlı apartman kül oldu: 10 ölü

İspanya’nın Valensiya kentinde 22 Şubat Perşembe akşamı çıkan yangın felakete neden oldu. El Campanar mahallesindeki iki bloktan oluşan 14 katlı apartmanda başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın sırasında ve sonrasında 10 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi de evsiz kaldı.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Yerel mahkeme yangınla ilgili soruşturma başlattı. Binanın 2008 yılında bitirildiği ve 138 daire içerdiği belirtildi. Binanın dış cephesinde kullanılan malzemenin yangını hızlandırmış olabileceği iddia edildi.

Yangından kurtulanlar otellere yerleştirildi. Valensiya Belediyesi üç günlük yas ilan etti. Bugün belediye binası önünde bir dakikalık saygı duruşu yapılacak. Yerel halk, yangında mağdur olanlara kıyafet, gıda ve ilaç desteği sağladı.

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