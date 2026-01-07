Vali Akbıyık 3 Yıllık Bilançosunu Açıkladı: Muğla'ya Milyarlarca TL'lik Yatırım

Vali Akbıyık 3 Yıllık Bilançosunu Açıkladı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin bayramını kutlayan Vali Akbıyık, Muğla’nın eğitimden sağlığa, enerjiden turizme kadar uzanan milyarlarca liralık yatırım tablosunu kamuoyuyla paylaştı.

"2026 Muğla’da Gençlik Yılı Olacak"

Gazeteciliği ‘Demokrasinin olmazsa olmazı’ olarak tanımlayan Vali Akbıyık, basına teşekkür etti ve önemli bir duyuru yaptı. Vali Akbıyık, "2026 yılını Muğla’da ’Gençlik Yılı’ ilan ettik. Yıl boyunca gençlere yönelik eğitim, spor, kültür ve teknoloji odaklı projelerin öncelikli olacak" dedi.

Eğitim, Gençlik ve Sağlık Yatırımları

Vali Akbıyık, Muğla genelindeki projelerin fiziksel ve mali durumuna ilişkin detayları paylaştı. Eğitime ilişkin olarak 1 milyar 239 milyon TL bedelle 13 okul tamamlandığını, 8 okul ve 4 atölye yapımının sürdüğünü bildirdi. Gençlik ve Spor kapsamında yurt ve spor tesislerini kapsayan 23 proje tamamlandı; yatırım tutarı 2 milyar 926 milyon TL olarak açıklandı.

Sağlık yatırımlarında ise 460 milyon TL bütçeli 6 dev sağlık projesi tamamlanarak hizmete alındı. TOKİ ve konut alanında toplam 18 milyar 905 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirildi; 4 bin 558 konut tamamlandı, 1 954 konut inşası sürüyor.

Enerji ve Doğalgaz Çalışmaları

Enerji yatırımlarında doğalgaz altyapısının yaygınlaştırılmasının öncelik kazandığını vurgulayan Vali Akbıyık, Muğla-Yatağan-Milas hattının devreye alındığını ve Milas’a gaz arzı sağlandığını söyledi. Ayrıca Korkuteli-Fethiye-Dalaman hattının 40 kilometresi ve Marmaris hattının 30 kilometresi tamamlandı. Vali Akbıyık, 2026-2028 yılları arasında Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Marmaris ilçelerinin boru hattı ile doğalgaza kavuşacağını açıkladı.

Sanayi ve Tarım Yatırımları

Muğla ekonomisini güçlendirecek organize sanayi bölgesi çalışmalarına da değinen Vali Akbıyık, Milas OSBde 57 parselin tamamının dolduğunu, 11 firmanın üretim ve ruhsat aşamasında olduğunu ve bunun 2 bin kişiye istihdam sağlaması beklendiğini belirtti. Seydikemer Tarıma Dayalı OSB'de 1 150 dekar alanda, 5 bin baş sığır kapasiteli ‘Süt İhtisas Bölgesi’ için yer tahsisinin tamamlandığını ve projelerin bakanlığa sunulduğunu kaydetti. Yatağan Mermercilik İhtisas OSB için ise Yatağan, Menteşe ve Kavaklıdere’yi kapsayan 200 hektarlık alanın belirlendiğini ifade etti.

Yangın Bilançosu

Çevresel verilere de dikkat çeken Vali Akbıyık, orman yangınlarına ilişkin rakamları paylaştı: 2024 yılında 2 bin 317 hektar alan zarar görürken, 2025 yılında bu rakamın 2 bin 498 hektar olarak kaydedildiğini açıkladı.

Vali Akbıyık’ın sunumu, Muğla’nın önümüzdeki yıllarda eğitim, sağlık, enerji, sanayi ve tarım alanlarında sürdürülebilir büyüme hedeflerini ve somut yatırım sonuçlarını ortaya koydu.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK