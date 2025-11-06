Vali Canbolat Aydın Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatını İnceledi

Vali Yakup Canbolat, Aydın Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak projenin son durumu ve tamamlanma süreci hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:58
Aydın Valisi Yakup Canbolat, kentte yapımı devam eden Aydın Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek proje yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Yerinde Değerlendirme

İncelemeler sırasında yetkililerden inşaatın tamamlanma süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Canbolat, projenin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.

Projenin Hedefleri ve Önemi

Yaşlı bireylerin daha nitelikli, güvenli ve konforlu hizmetlere erişimini hedefleyen projenin, sosyal hizmet altyapısının güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Vali Canbolat, projenin Aydın’a önemli bir kazanım sağlayacağına dikkat çekti.

