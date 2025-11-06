Vali Canbolat Aydın Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatını İnceledi

Vali Canbolat Aydın Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Aydın Valisi Yakup Canbolat, kentte yapımı devam eden Aydın Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek proje yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Yerinde Değerlendirme

İncelemeler sırasında yetkililerden inşaatın tamamlanma süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Canbolat, projenin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.

Projenin Hedefleri ve Önemi

Yaşlı bireylerin daha nitelikli, güvenli ve konforlu hizmetlere erişimini hedefleyen projenin, sosyal hizmet altyapısının güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Vali Canbolat, projenin Aydın’a önemli bir kazanım sağlayacağına dikkat çekti.

