Vali Çiftçi’den Bat Pazarı’nda Esnafa Ahde Vefa

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Bat Pazarı Çarşısı’nda esnafı ziyaret ederek 52 ve 60 yıllık ustalarla buluştu, atölyelerde üretimi yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:32
Çarşının ustalarıyla buluşma

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin köklü ticaret geleneğinin yaşatıldığı Bat Pazarı Çarşısı’nda esnafla bir araya geldi.

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet, şehrin hafızasını taşıyan çarşıda tam 52 yıldır aynı dükkânda dikiş makinelerine yeniden hayat veren Metin Demiryumruk Usta ile sohbet etti.

Bahadır Esnaf Çayevinde limonlu çay eşliğinde vatandaşları dinleyen Vali Çiftçi, Bilgi Kuyumcu Atölyesinde ustalar Sefa Bilgi ve Fatih Bilgi tarafından özenle imal edilen Erzurum Burma Altın Bilezik’in ince işçiliğini yerinde gördü.

Yarım asırdır Bat Pazarı’nda terzilik mesleğini sürdüren Mahmut Öztürk’ün dükkânında el emeğinin zarafeti ve meslek aşkının izlerine şahit olan Vali Çiftçi, perde ve ev tekstili mesleğini dededen toruna taşıyan Seha Yaşarbaş ile geleneğin yüzyıllık yolculuğu üzerine konuştu.

Tam 60 yıldır yorgancılık yapan, çarşının en eski ustalarından Şaban Tığcı’ya ve diğer tüm esnafa bol bereketli kazançlar dileyen Vali Mustafa Çiftçi’nin ziyaretine; Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Terziler ve Ev Tekstili Odası Başkanı Mehmet Kazanç ve Taşmağazaları Koruma, El Sanatları, Değerli Metallerin Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hakan Tazegül de katıldı.

