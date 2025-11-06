Vali Dallı: Kayıp Anne ve Oğlu İçin Tüm İhtimalleri Değerlendiriyoruz

Kastamonu — Bozkurt'ta arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için yürütülen arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Vali Dallı, kayıp anne ve oğlunu bulmak için tüm kurumların seferber edildiğini belirterek, '4 Kasım sabahı baz istasyonundan alınan sinyal var, 05.30 sularında son sinyali almışız. Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz. İnşallah sizlere hayırlı bir haber vermek de nasip olur' dedi.

Bozkurt ilçesinde sürdürülen arama-tarama çalışmalarına katılan ekiplerin sayısını ve donanımını aktaran Dallı, 'Bize ihbar edildiğinden bu tarafa, yani ihbar aldığımızdan itibaren ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz, AFAD ekiplerimiz, bölgede bulunan vatandaşlarımız hep birlikte arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bugün itibarıyla 400 jandarma asayiş timimiz, 2 polis ekibimiz, 1 jandarma arama kurtarma ekibimiz, 4 arama köpeğimiz, 10 destekli ekibimiz, yine 3 jandarma asayiş komando timimiz, AFAD’tan da 10 destekli 40 kişilik ekibimiz var. Toplamda 104 ekip burada arama-tarama çalışmalarına katılıyor. Bölgeden insanlarımız da var burada. Yaklaşık 200 kişi bu arama çalışmalarını sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

Dallı, bölgenin zorlu arazi yapısına dikkat çekerek, 'Bölgenin zorluğunu sizler de görüyorsunuz. Çok kolay bir bölgede arama faaliyeti yürütmüyoruz ama umudumuz, bir yerde inşallah evde veya farklı bir mekanda saklanıyor olmasıdır kadının çocuğuyla birlikte' diye konuştu.

Vali ayrıca, tüm teknik imkanların kullanıldığını vurgulayarak, 'Bütün köy muhtarlarımıza, köydeki vatandaşlarımıza söyledik, arkadaşlarımız gerekli bilgileri verdiler. Onlar da gözlerini dört açarak hareket, ışık ya da farklı bir şey gördüklerinde inşallah haber verirler diye böyle bir umudumuz var. Her türlü ihtimali değerlendiriyoruz açıkçası. Tüm terminallerimizi sürekli kontrol ediyoruz, kamera kayıtlarını inceliyoruz, seyahat firmalarından bilgiler alıyoruz. Şehir dışına çıkma ihtimali üzerinde de duruyoruz. Elimizdeki her türlü teknik imkanları, personel olarak dahi her türlü teknik imkanları kullanıyoruz' dedi.

Arama çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını dileyen Dallı, 'Bütün temennimiz, hanımefendinin ve evladının inşallah bir zarar görmeden kurtarılmasıdır, bulunmasıdır. Bunun için de dua ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Aramalarımız aile bulununcaya kadar devam edecek. İnşallah bu da çok sürmez, kısa sürede bulunurlar. Temennimiz tabii ki bu arama çalışmalarının bir an önce olumlu sonuç vermesidir' ifadelerini kullandı.

Vali Dallı, ayrıca, 'Bozkurt ilçesinden Köseali köyüne kadar yürüyerek değil, araçla gelmiş. Aracı tespit ettik, aracın şoförünün ifadesi alındı. Bunların tespitlerini yaptık, geldiği ve araca bindiği yer de belli. Ama en son göründüğü görüntü 4 Kasım sabahı baz istasyonundan alınan sinyal var, 05.30 sularında son sinyali almışız' dedi ve aramanın devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, arama faaliyetine katılan ekip ve gönüllülere Türk Kızılay tarafından ikramlar yapıldığı bildirildi.

