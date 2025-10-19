Vali Davut Gül, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Muhtarlarla Buluştu

İstanbul Valisi Davut Gül, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Fatih'te muhtarlarla bir araya gelerek kent sorunları ve aile politikalarını görüştü.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 22:13
İstanbul Valisi Davut Gül, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi. Program, İstanbul Valiliği ev sahipliğinde Fatih'teki Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Gül, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamlarını iletti ve programa katılan muhtarlara teşekkür etti.

Vali Gül'ün mesajı

İstanbul'un 39 ilçesinde ve 961 mahallesinde muhtarların görev yaptığını hatırlatan Gül, gittikleri her ilçede muhtarlarla buluşup sorunların çözümüne yönelik istişareler yaptıklarını söyledi.

"İstanbul'da 961 mahallemiz var. Hangi sokağın neye ihtiyacı var, hangi ailenin ne sıkıntısı var? Bunların cevabı sizde." dedi ve muhtarlarla yürütülen iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Aile ve nüfus politikaları

Gül, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yılın "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini ve sonrasında "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak revize edildiğini hatırlatarak, ailenin korunmasının ve güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

"Sizler, aileyi koruma çabamızın en güçlü halkasısınız." ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı'nın muhtarları valilere ve kaymakamlara emanet ettiğini aktardı.

Katılımcılar ve muhtar sayısı

Programa AK Parti İstanbul milletvekilleri Hulki Cevizoğlu ve Rabia İlhan, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile kaymakamlar katıldı.

İstanbul Valiliğinin paylaştığı bilgilere göre, kentteki 961 mahallede 197 kadın, 764 erkek olmak üzere toplam 961 muhtar görev yapıyor.

Gül, çalışma arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'u daha huzurlu ve mutlu bir şehir haline getirmek için muhtarlara destek olduklarını belirterek, "Sizlerle birlikte inşallah Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'umuzun yıldızını daha da parlatacağız." dedi ve muhtarlara teşekkür etti.

