Vali Gül Kartal'da Tahliye Edilen Binasını İnceledi — 150 Daire Riskte

İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal'da çatlak nedeniyle tahliye edilen 17 daireli binayı ve çevresindeki yaklaşık 150 dairelik riskli yapıları yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 12:01
İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta kolonlarında çatlaklar tespit edilen ve dün AFAD, polis ile belediye ekiplerince mühürlenip tahliye edilen binada incelemelerde bulundu.

Olayın boyutu ve yürütülen çalışmalar

Gül, yürütülen teknik incelemelere ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve bina sakinlerinin taleplerini dinledi. Binanın 17 daireden oluştuğunu, aynı adada 13 farklı apartmanın daha bulunduğunu belirtti.

Vali Gül, yapılan değerlendirmeye dikkat çekerek, “Onların da problemi var. Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önceden ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var. Bunların bazıları çıkmış, bazıları çıkacak.” dedi.

Tahliye süreci ve vatandaşlara verilen destek

Gül, ihbarı takiben AFAD koordinasyonunda ilgili kurumların hızlı müdahalesiyle apartmanın tahliye edildiğini vurguladı. Tahliyenin aslında kasım ayı içinde planlandığını belirterek, kalacak yeri olmayanlar için kaymakamlıklar tarafından misafirhanelere yerleştirme yapıldığını söyledi.

Vali ayrıca, sürecin kalıcı çözüm gerektirmesi nedeniyle vatandaşların kiralık ev bulabilmeleri amacıyla ekonomik destek sağlanacağını kaydetti.

Gelecek adımlar ve kentsel dönüşüm

Sonraki aşamada evlerin yeniden inşasıyla ilgili belediyeden talep edilen emsal artışlarının çalışılacağını ifade eden Gül, kentsel dönüşüm konusunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletileceğini belirtti.

Vali Gül, sürecin önceliğinin vatandaşların güvenliği olduğunu vurgulayarak, “El birliğiyle yapılabilecek ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. Şu anda asıl ve önemli olan binanın olası bir çökmeye, yıkılmasına karşı vatandaşlarımızın herhangi bir zarar görmeden bu süreci atlatmasıdır.” dedi ve hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan, dün akşam AFAD, polis ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlenen 17 daireli bina ve çevresinde incelemelerde bulundu.

