Vali Hamza Aydoğdu'dan Mengücek Gazi Hastanesi'nde Moral Ziyareti
Ziyaretin detayları
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.
Vali Aydoğdu, hastanede tedavi gören vatandaşlar ve yakınlarıyla bir süre görüşerek onların durumlarını dinledi.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve doktorlardan hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
Vali Aydoğdu, tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu.
