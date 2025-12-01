Vali Hamza Aydoğdu'dan Mengücek Gazi Hastanesi'nde Moral Ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 08:21
Ziyaretin detayları

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, hastanede tedavi gören vatandaşlar ve yakınlarıyla bir süre görüşerek onların durumlarını dinledi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve doktorlardan hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu.

