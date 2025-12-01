Vali Hamza Aydoğdu'dan Mengücek Gazi Hastanesi'nde Moral Ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.