Vali Hatipoğlu: Türkiye Teknoloji ve Savunma Sanayiyle "İstikrar Adası"na Evrildi

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "İletişim Günleri" etkinliği

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi çatısı altında düzenlenen "İletişim Günleri" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi ve bilgi birikimini paylaştı.

Vali Hatipoğlu, teknolojinin günlük yaşamı nasıl kökten değiştirdiğine dikkat çekerek, medya ve iletişim alışkanlıklarının dönüşümünü anlattı: "Özel televizyonun kuruluşu ve sayısının artışıyla başladı ama değişim teknolojiyle birlikte oldu. Masaüstü bilgisayarlar laptopa dönüştü. Laptoplar, zaman içerisinde akıllı telefonlara dönüştü. Ben laptop kapağını en son 15 gün falan önce açtım. Çünkü cep telefonunun artık her türlü işlemi yaptığımız bir döneme dönüştü."

Hatipoğlu, teknolojinin bilgi edinme sürelerini kısalttığını ve bunun bilinçli değerlendirme eksikliğine yol açtığını belirtti: "Daha önce yarım saat veya 1 saatimizi gazete ve köşe yazılarını okumaya ayıran bizler teknolojinin yayılmasıyla birlikte bir haberde kalmanın 5-10 saniyeye kadar düştüğünü veriler gösteriyor. Bu da bilgi sahibi olmadan, konuyla ilgili fikri bir temeli olmadan insanların hüküm vermesi gibi bir sonucu ortaya çıkartıyor."

Yapay zekâya dair değerlendirmesinde, bu teknolojinin sunduğu kolaylıkların yanı sıra gençlere emek ve birikimin önemini hatırlatmanın gerekliliğini vurguladı: "Yapay zekayı bundan 10 veya 20 yıl önce anlatsalardı, biz güler geçerdik. Ama şimdi yapay zekanın size verdiği bilgileri yeterli görüp devam ediyoruz. Fakat hayat böyle değil. Yapay zekayı oluşturan şeyler, artık bu noktada emek harcamadan, alın teri dökmeden bilgi ve birikime sahip olunamayacağını gençlerimize aktarmak istiyorum."

Vali Hatipoğlu, Türkiye'nin küresel ve bölgesel konumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Türkiye özellikle teknolojik alanda savunma sanayi başta olmak üzere yaptığı çalışmalarla çok farklı noktalara doğru evrildi. Aynı zamanda bölgedeki demokratik ve sosyal yapısı dolayısıyla bir istikrar adası." Hatipoğlu, coğrafi olarak Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar gibi tarih boyunca çatışma ve krizlerin yoğun yaşandığı bölgelerin ortasında Türkiye'nin barış ve huzur unsuru olarak öne çıktığını ifade etti.

Programa, Vali Hatipoğlu'nun yanı sıra Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Demirci, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman İlaslan, akademisyenler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İLETİŞİM FAKÜLTESİNDE ‘İLETİŞİM GÜNLERİ’ PROJESİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEN ELAZIĞ VALİSİ NUMAN HATİPOĞLU, "EMEK HARCAMADAN, ALIN TERİ DÖKMEDEN BİLGİ VE BİRİKİME SAHİP OLUNAMAYACAĞINI GENÇLERİMİZE AKTARMAK İSTİYORUM