Vali Meftun Dallı'nın annesi Şehri Dallı Boyabat'ta toprağa verildi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın annesi Şehri Dallı, Sinop'un Boyabat ilçesinde toprağa verildi; cenaze Hacı Ergün Gürbüz Camii'de kılındı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 19:11
Şehri Dallı, bir süredir tedavi gördüğü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazesi, Sinop'un Boyabat ilçe merkezindeki Hacı Ergün Gürbüz Camii'ne getirildi.

Öğle namazını takiben, Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehri Dallı'nın cenazesi Boyabat Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Vali Meftun Dallı acılarını paylaşan herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Bizimle birlikte olduğunuz için dualarınızla bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin de ahirete irtihal etmiş tüm yakınlarınızın mekanları cennet olsun. Rabbim, huzur içinde, kazasız belasız evlerinize dönmeyi nasip eylesin. Hepiniz Allah’a emanet olunuz" dedi.

Cenaze törenine katılanlar

Törene; Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, 24. Dönem Sinop Milletvekili ve önceki dönem İçişleri Bakan Yardımcılarından Mehmet Ersoy, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

