Vali Musa Işın: AFAD ve 12 Bin Gönüllüyle Kütahya'nın Afet Hazırlığı

Ziyaret ve değerlendirme

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan, Destek AFAD gönüllüleri ve AFAD personeliyle birlikte Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette İl Müdürü İsmail Özkan, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen gönüllü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Eğitim, faaliyet ve görev süreçlerinde gönüllülerin kapasitelerini artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Özkan, fedakârlıkları ve özverileri nedeniyle tüm gönüllülere teşekkür etti.

Vali Musa Işın, gönüllülerin toplum adına üstlendikleri sorumluluğun büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek AFAD ailesine teşekkür etti. Işın, AFAD için şu değerlendirmeyi yaptı: "AFAD, insan hayatının en kritik anlarında milletin yanında yer alan bir kurum".

Vali Işın, Kütahya'daki hazırlık çalışmalarının önemine vurgu yaparak ilin deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlattı: "Kütahya’mız deprem bölgesinde yer alan bir il. Bu nedenle daha dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor."

Vali Işın, Kütahya’da 12 bini aşkın AFAD gönüllüsü bulunduğunu belirtti ve İl Müdürlüğü ile ekiplerin, gönüllülerin desteğiyle hızlı, etkin ve teknik açıdan güçlü çalışmalar yürüttüğünü söyledi: "İnşallah gönüllülerimizin katkısıyla daha da güçleneceğiz".

Devlet-millet dayanışmasının afetlerle mücadelede belirleyici olduğunu vurgulayan Vali Işın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimize, komşumuza, zorda olana sahip çıkacağız. Bugün biz yardım ederiz, yarın belki bizim yardımımıza koşanlar olacaktır. Allah hepimizi afetlerden korusun. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız".

