Vali Özkan: "İRAP Manisa’nın afetlere karşı yol haritası"

Manisa’da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yürütülen çalışmalar, Vali Vahdettin Özkan’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda detaylandırıldı.

Toplantı ve katılımcılar

Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, AFAD personeli ve gönüllüler katıldı.

İRAP'ın hedefleri

Toplantıda afet öncesi risklerin belirlenmesi, yaşanabilecek zararların en aza indirilmesi ve sürdürülebilir afet yönetimi anlayışı doğrultusunda İRAP’ın Manisa için taşıdığı stratejik önem vurgulandı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve önleyici tedbirlerin artırılması ele alındı.

Gönüllü ekiplerin katkısı

Toplantıya katılan gönüllü kurtarma ekiplerinden İHH Arama Kurtarma ekibi, MEB AKUT Arama Kurtarma ekibi, Ferroli Arama Kurtarma ekibi ve ANDA Arama Kurtarma ekibi yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Özkan’a bilgi verdi.

Vali Özkan'ın değerlendirmesi

Vali Vahdettin Özkan, AFAD’ın afetlere hazırlık, risk azaltma ve kurumlar arası koordinasyondaki kritik rolüne dikkat çekerek şöyle dedi: "İl Afet Risk Azaltma Planı, şehrimizin afetlere karşı direncini artırmayı hedefleyen son derece önemli bir yol haritasıdır. Kurumlarımızın iş birliği ve AFAD’ın koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalar, Manisa’nın daha güvenli ve dirençli bir şehir olmasına önemli katkı sağlayacaktır."

