DOLAR
35,21 -0,13%
EURO
36,7 0,2%
ALTIN
2.973,56 0,14%
BITCOIN
3.410.201,39 -1,31%

Vali Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yıldönümünde Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Vali Vasip Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:40
Vali Şahin, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yıldönümünde Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anıtkabir’de Saygı Duruşu

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Valı Şahin, Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu ve saygı duruşunda bulundu.

Misak-ı Milli Kulesi’ne Geçiş

Çelenk sunumunun ardından merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Vali Şahin’in Anıtkabir Özel Defteri’ne Yazdıkları

Vali Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda şunları belirtti:

"Aziz Atatürk, bugün 27 Aralık 2024. Samsun'da başlayan yolculuğun son durağı Ankara'ya gelişinizin 105. yıl dönümü. Başkentin il yöneticileri olarak huzurunuzdayız. Milletimizin kurtuluş, istiklal ve istikbal mücadelesinin idare merkezi olarak seçilen Ankara, Milli Mücadele ateşinin harlandığı bir karargah ve yeni kurulan Türk devletinin simgesi olmuştur. Tüm imkansızlıklar ve olumsuz koşullara rağmen azimle sürdürülen Milli Mücadele, hürriyet ve istiklal sevdalısı aziz milletimizin kararlılığı ve fedakarlığı ile zafere ulaşmıştır. Birinci yüzyılını geride bırakmış bir Cumhuriyetin başkenti olarak Ankara artık eğitimden kültüre, sağlıktan sanayi ve ticarete pek çok alanda büyük mesafeler ve gelişmeler kat etmiş, dünya başkentleri arasında saygın bir yer edinmiştir. Başkent Ankara'nın bu lider vasfını daha da ileriye taşımak, milletimizin huzur ve refahını yükseltmek mutlak hedefimizdir. Ankara'ya gelişinizin 105. yılında başta zatıaliniz olmak üzere, aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi, kurtuluş ve kurtuluşta emeği geçen idarecilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyoruz."

Törene, Ankaralı seğmenler de yöresel kıyafetleriyle katılarak etkinliğe renk kattılar.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya...

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Vali Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk bıraktı.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya...

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Vali Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk bıraktı.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay'dan Kırıkkale'de Aşevi Açılışı: Günde 1 Milyon Kişiye Yemek İmkanı
2
Fas Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 69 Kayıp
3
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erken Seçim Tarihini Açıkladı
4
NATO, Baltık Denizi'nde Askeri Varlığını Artıracak
5
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Kaçakçılıkla Mücadele: 155 Samur Postu ve 239 Akıllı Telefon Ele Geçirildi
6
İzmir'de Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Liseli Yağmur Özçelebi'nin Müzikal Anıları
7
Bursa'da Araçta Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor