Valilikten İstanbul'da sıcak hava uyarısı! dıcaklıklar 26 dereceyi bulabilir

İstanbul Valiliği, yaklaşan günlerde şehirdeki sıcaklıkların 24-26 dereceye kadar yükselebileceği konusunda uyarıda bulundu. Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta boyunca İstanbul'un hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklığın 24-26 derece aralığında olması bekleniyor. Bu durumda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir." ifadesine yer verildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya da atıfta bulunulan duyuruda, bölgedeki sıcaklıkların artacağına dair verilerin paylaşıldığı belirtildi. Bu doğrultuda, İstanbul'da yaşayanların sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.