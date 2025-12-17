Van-Bahçesaray yolunda çığ temizlendi: Karabet Geçidi yeniden ulaşıma açıldı

Karayolları ekipleri yoğun çalışmayla yolu açtı

Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Van-Bahçesaray kara yolunda aralıklı aksamalara yol açtı. 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde düşen çığ nedeniyle ulaşım geçici olarak kesildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal ederek çığı temizleme çalışmalarına başladı. Ekiplerin yoğun mesaisiyle kapanan yol kısa sürede müdahale alanına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı. Operasyon sırasında ekipler bir taraftan yola düşen küçük çığları temizlerken, diğer taraftan da yol genişletme çalışması yürüttü.

Bölgede etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor; yetkililer ulaşımda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU KAPANAN VAN-BAHÇESARAY KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI.