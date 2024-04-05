Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrasında yaşanan gerginlik sona erdi. Memnu hakları geri alınan ve daha sonra yaşanan olaylar ve tepkiler ile tekrar iade edilen Abdullah Zeydan, mazbatasını alarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Abdullah Zeydan ile birlikte Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Neslihan Şedal da mazbata aldı.

Van’ın yeni belediye başkanları Zeydan ve Şedal, mazbatalarını alırken “Van halkı başta olmak üzere 85 milyona teşekkür ederiz. YSK kararı toplumsal barış konusunda umutlarımızı yeşertmiştir. Özgür bir yaşamı inşa etmek için sorumluluklarımız var. Güzel kentimizi layıkıyla hizmet edeceğiz. Sorunları çözmek için işe koyulacağız.” şeklinde konuştular.

Mazbata töreni için Van Adliyesi’ne çok sayıda polis görevlisi sevk edildi.