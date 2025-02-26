Van Çaldıran'da Eğitime Tipi ve Buzlanma Nedeniyle Ara Verildi

Van'da Hava Koşulları Eğitimi Etkiliyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime bir gün daha ara verildi. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Önceki Karar ve Güncel Durum

İlçede daha önce bugün de eğitime ara verilmişti. Ancak devam eden kötü hava koşulları, eğitim sürecini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğinin ön planda tutulması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, hava durumunu yakından takip ettiklerini ve gerekli açıklamaların yapılmaya devam edeceğini bildirdi.