DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.009,06 0,6%

Van Çatak'ta Kayalıkta Düşen Sürü Faciası: 334 Küçükbaş Telef Oldu

Van'ın Çatak ilçesinde kayalık alandan düşen sürüde 334 küçükbaş telef oldu, çok sayıda hayvan kayboldu; arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:04
Van Çatak'ta Kayalıkta Düşen Sürü Faciası: 334 Küçükbaş Telef Oldu

Van Çatak'ta Kayalıkta Düşen Sürü Faciası: 334 Küçükbaş Telef Oldu

Van'ın Çatak ilçesinde, Yukarı Narlıca Mahallesi'nden Çılga Mahallesi'ne götürülen sürüde yaşanan kazada 334 küçükbaş hayvan telef oldu, çok sayıda hayvan ise kayboldu.

Olayın Detayları

Yaklaşık 1500 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürü, tepelik alandan geçirilirken aniden yön değiştirerek yakındaki dereye doğru ilerledi. Bu sırada kayalık alandan düşen hayvanlar telef oldu; büyük bölümü de kayboldu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye giden besiciler, hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Kaybolan küçükbaş hayvanların bulunması için vatandaşlar ve besiciler arama çalışmaları başlattı.

İnceleme ve Çiftçi Görüşleri

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek incelemede bulundu ve telef olan hayvanları kayıt altına aldı.

Şahin Kaplan, sürüde sahip olduğu 200 hayvandan 180'inin telef olduğunu belirterek, "En çok koyun bana ait. Çoban bize böyle bir uçurum olduğunu göremediğini söyledi. Hepimiz çok üzgünüz. İnşallah devletimiz bize bu konuda destekte bulunur." dedi.

Turan Kaya ise olay sonrası yaşanan üzüntüyü dile getirerek, "Hayvanlar suya kavuşmak için koşarken uçurumdan atlamışlar. Sürüde 2 çoban varmış ama kontrol altına alamamışlar. Kayadan düşen hayvanlar hep üst üste yığılmış. Bu saatten sonra yapılabilecek bir şey kalmadı. Telef olanların yanı sıra kayıp olanlar var. Onları da arama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili arama ve tespit çalışmaları sürerken, besicilerin zararının tespit edilmesine yönelik işlemler devam ediyor.

Van'ın Çatak ilçesinde kayalık alandan düşen 334 küçükbaş hayvan telef oldu.

Van'ın Çatak ilçesinde kayalık alandan düşen 334 küçükbaş hayvan telef oldu.

Van'ın Çatak ilçesinde kayalık alandan düşen 334 küçükbaş hayvan telef oldu.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'de Disiplin Süreci: Üç İsim Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
2
Van Çatak'ta Kayalıkta Düşen Sürü Faciası: 334 Küçükbaş Telef Oldu
3
Anadolu Otoyolu Düzce'de 5 kaza: 2 ölü, 15 yaralı
4
Kazakistan ve Ukrayna Dışişleri Bakanları İşbirliğini Görüştü
5
Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi
6
İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım
7
Silifke Yoğurdu Yarışması: 52. Uluslararası Silifke Festivali'nde Şampiyonlar Belirlendi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı