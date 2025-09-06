Van Çatak'ta Kayalıkta Düşen Sürü Faciası: 334 Küçükbaş Telef Oldu

Van'ın Çatak ilçesinde, Yukarı Narlıca Mahallesi'nden Çılga Mahallesi'ne götürülen sürüde yaşanan kazada 334 küçükbaş hayvan telef oldu, çok sayıda hayvan ise kayboldu.

Olayın Detayları

Yaklaşık 1500 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürü, tepelik alandan geçirilirken aniden yön değiştirerek yakındaki dereye doğru ilerledi. Bu sırada kayalık alandan düşen hayvanlar telef oldu; büyük bölümü de kayboldu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye giden besiciler, hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Kaybolan küçükbaş hayvanların bulunması için vatandaşlar ve besiciler arama çalışmaları başlattı.

İnceleme ve Çiftçi Görüşleri

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek incelemede bulundu ve telef olan hayvanları kayıt altına aldı.

Şahin Kaplan, sürüde sahip olduğu 200 hayvandan 180'inin telef olduğunu belirterek, "En çok koyun bana ait. Çoban bize böyle bir uçurum olduğunu göremediğini söyledi. Hepimiz çok üzgünüz. İnşallah devletimiz bize bu konuda destekte bulunur." dedi.

Turan Kaya ise olay sonrası yaşanan üzüntüyü dile getirerek, "Hayvanlar suya kavuşmak için koşarken uçurumdan atlamışlar. Sürüde 2 çoban varmış ama kontrol altına alamamışlar. Kayadan düşen hayvanlar hep üst üste yığılmış. Bu saatten sonra yapılabilecek bir şey kalmadı. Telef olanların yanı sıra kayıp olanlar var. Onları da arama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili arama ve tespit çalışmaları sürerken, besicilerin zararının tespit edilmesine yönelik işlemler devam ediyor.

Van'ın Çatak ilçesinde kayalık alandan düşen 334 küçükbaş hayvan telef oldu.