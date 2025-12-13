Van Çevre Yolu Açıldı: Yıllık 2 milyar 700 milyon lira Tasarruf

Van Çevre Yolu 1. ve 3. Etapları Hizmete Açıldı

Açılış ve Bakanın Mesajı

Van Çevre Yolu’nun birinci ve üçüncü etapları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, Van’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Van’ın tarihi ve stratejik önemine dikkat çeken Uraloğlu, "Köklü tarihiyle, zengin kültür ve gelenekleriyle, eşsiz güzelliği Van Gölü’nü bağrında taşıyan ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Van’da; Van Çevre Yolu’muzun 1. ve 3. kesimlerinin açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Van, doğal ve tarihi zenginlikleriyle dünyanın en eski yaşam alanlarındandır. İpek Yolu’nun kadim duraklarından biri olan şehrimiz, ülkemizin İran’a, Türk Cumhuriyetlerine ve Uzakdoğu’ya açılan önemli bir kapısıdır. Bu nedenle ilimizin sosyo-ekonomik faaliyetlerini geliştirmek için önemli ulaşım ve altyapı yatırımlarını hayata geçiriyoruz."

Projenin teknik ayrıntıları

Uraloğlu, çevre yolunun Edremit’ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş Yolu’na bağlanan 41 kilometrelik bir proje olduğunu belirtti. Proje kapsamında 8 köprülü kavşak ve bir demiryolu köprüsü bulunduğunu, yolun 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli bölünmüş yol standardında inşa edildiğini söyledi.

Bugün hizmete açılan bölümün Edremit Kavşağı ile Kurubaş Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik 1. kesim ile Özalp Kavşağı ile Erciş Kavşağı arasındaki 18 kilometrelik 3. kesim olmak üzere toplam 28 kilometrelik olduğunu kaydetti.

Tasarruf ve çevresel katkı

Bakan Uraloğlu, "Şehir içinden geçen transit trafiği şehir dışına alarak merkezdeki yoğunluğu büyük ölçüde rahatlattık. Ayrıca Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Umurlu ve Üzümlü sınır kapılarına yüksek standartlı ve kesintisiz ulaşımı sağladık. Mevcut güzergâhta 75 dakika olan geçiş süresini 20-25 dakikaya düşüreceğiz. Böylece zamandan 2 milyar 400 milyon lira, akaryakıttan 300 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 700 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu 15 bin ton azaltarak çevrenin korunmasına katkı sunacağız."

Van'daki ulaştırma yatırımları

Uraloğlu, "2002 yılından bu yana Van’ın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 80 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 613 kilometreye çıkardık. Yollarında hiç bitümlü sıcak kaplama yoktu, 400 kilometre üstünde BSK kaplama yaptık. Van Edremit-Gevaş-Bitlis, Erciş-Patnos, Van-Güzelsu, Erciş-Muradiye, Van-Özalp-Saray-Kapıköy gibi önemli güzergâhları bölünmüş yol olarak inşa ettik. Van’ı İran’a bağlayan Gürbulak Sınır Kapısı’na ulaşım sağlaması bakımından önem arz eden Van-Muradiye-Çaldıran Yolu’nu da bu yıl başarıyla tamamladık. Karla mücadelenin en çetin geçtiği 2.644 rakımlı Tendürek Geçidinde artık yolculuk çok daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Bu yatırımla hem uluslararası ticaretimize hız kattık hem de bölge insanımızın kış şartlarındaki ulaşım çilesini büyük ölçüde ortadan kaldırdık."

Diğer projeler ve feribot modernizasyonu

Van’daki yatırımların sadece karayolu ile sınırlı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Kale, İki Nisan, Erciş Sanayi, Van Bölge Araştırma Hastanesi, Edremit Bölge Yerleşkesi ve Karahan Köprülü Kavşaklarını tamamladık. Hoşap, Şeytan, Kırmızı, Bend-i Mahi ve Kelekom Tarihi Köprülerinin restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Kuskunkıran, Karabet Kar, Çatak Çığ ve son olarak da geçen yıl Kasım ayında Güzeldere Tünelini açtık. Güzeldere Tünelimizden hizmete açıldığı günden bu yana yaklaşık 1 milyon 330 bin araç geçti. Bugün itibarıyla da Van Çevre Yolu’nun kalan 13 kilometrelik kesimi ile Adilcevaz-Erciş, Edremit-Kuskunkıran, Van-Özalp-Kapıköy Yolları gibi 15 karayolu projesinde çalışmalara devam ediyoruz. Van Gölü’nün şehrimize daha fazla ekonomik katkısı olması için de çalışmalar yaptık. Van Gölü üzerindeki ulaşım ve Tatvan-Van arasındaki demiryolu bağlantısı da TCDD tarafından işletilen ve 1971-1976 yılları arasında imal edilen 4 adet feribot ile yapılmaktaydı. Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını kullanıma alarak her biri 50 vagon kapasiteli yeni 2 adet feribotla günde 10.500 ton yük taşıyarak, yük taşıma kapasitesini 7 kat arttırdık. Feribotları yeniledik. 5 saat süren Tatvan-Van arasındaki seyir süresini de 3.5 saate düşürdük."

Havalimanı çalışmaları

Bakan Uraloğlu, havalimanını geleceğin ihtiyaçlarına hazır, modern bir tesis haline getirdiklerini belirterek, "Mevcut 2 bin 750 metre uzunluğundaki pistimizi tamamen yeniledik. 2 bin 151 metre uzunluğunda yepyeni bir paralel taksi yolu inşa ettik. Pist ile paralel taksi yolunu birbirine bağlayan 5 adet hızlı çıkış taksi yolu kazandırdık. Mevcut pist, mevcut taksi yolları, dönüş cepleri ve apronun elektrik imalatını ve ışıklandırmaları komple yeniledik. Bugün, havalimanımızdan İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir, Çukurova ve Antalya Havalimanları olmak üzere 6 farklı lokasyona haftalık 176 uçuş operasyonu gerçekleşiyor. Canı gönülden inanıyorum ki 2026’dan itibaren Van Ferit Melen Havalimanı, hem yolcu sayısında hem de hizmet kalitesinde yepyeni rekorlara imza atacak."

Bakan Uraloğlu, konuşmaların ardından çevre yolunda tur attı ve açılışın ardından Van Ferit Melen Havalimanı'na geçerek kentten ayrıldı.

