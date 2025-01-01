Van'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Tutuklama Gerçekleşti

Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla devriye faaliyetleri yürütüyordu.

Şüpheli bir minibüsü durduran jandarma, aracın içinde 10 düzensiz göçmeni tespit etti. Yapılan gözaltı işlemleri sonucunda, yakalanan göçmenlerden biri olan R.G., sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve tutuklandı.

Bu durum, Muradiye ilçesinde göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.