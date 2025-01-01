DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.281.540,94 0,27%

Van'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Tutuklama Gerçekleşti

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma, 10 düzensiz göçmeni yakaladı, 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:53
Van'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Tutuklama Gerçekleşti

Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla devriye faaliyetleri yürütüyordu.

Şüpheli bir minibüsü durduran jandarma, aracın içinde 10 düzensiz göçmeni tespit etti. Yapılan gözaltı işlemleri sonucunda, yakalanan göçmenlerden biri olan R.G., sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve tutuklandı.

Bu durum, Muradiye ilçesinde göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da Av Tüfeğiyle Öldürülen Kadının Cinayetinde 5 Şüpheli Gözaltında
2
Mersin'de Kış ve Yaz Bir Arada: Kayak Sonrası Denize Giren Vatandaşlar Coştu
3
Gazzeli Anne Lubbad: "Kuru Bir Yerde Kalalım, Yemek Bile İstemiyoruz"
4
Azerbaycan, İran Maslahatgüzarını Çağırdı: İfade Özgürlüğü Tartışmaları Derinleşiyor
5
Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde Yeni Yıl Yoğunluğu
6
İran, 13 Ocak’ta Üç Avrupa Ülkesiyle Nükleer Görüşmeleri Yeniden Başlatacak
7
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler