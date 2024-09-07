Van'da 10 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 10 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Van İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti ve nakli ile ilgili yaptığı açıklamada, il genelindeki mücadele çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri bir araca yapılan baskında 10 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği düşünülen 61 bin 600 lira para buldu.

Gözaltı ve Adli Süç

Yakalanan iki kişi hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.