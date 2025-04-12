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Van'da 100 Kardiyolog 'Girişimsel Akademi 2025 Sempozyumu'nda Buluştu

Van'da 100 kardiyolog, 'Girişimsel Akademi 2025 Sempozyumu'nda yeni teknolojiler ve cerrahi yöntemleri tartıştı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 15:16
Van'da 100 Kardiyolog 'Girişimsel Akademi 2025 Sempozyumu'nda Buluştu

Van'da, "Girişimsel Akademi 2025 Sempozyumu", kardiyovasküler alanında uzman 100 doktorun katılımıyla gerçekleştirildi. Sempozyum, Kardiyovasküler Akademi Derneği öncülüğünde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte, farklı illerden gelen kardiyologlar, yeni teknolojiler ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Sempozyumda, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında uygulanan cerrahi müdahaleler de canlı olarak izlendi.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, bu tür toplantıların sağlık alanında önemli bilgiler edinme fırsatı sunduğunu belirtti. Tosun, "Bu toplantının kent için önemli olduğunu düşünüyorum. Hocalarımızdan ricamız, bu tür toplantıları kentimizde artırmaları. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastanenin anjiyo laboratuvarındaki canlı vaka yayınlarının kardiyologlar için dikkate değer olduğunu vurguladı. Sarıkaya, "Vakaların tamamı oldukça zor. Sempozyumda, ameliyatsız aort kapak değişimi, kalp deliklerinin kapatılması, bifurkasyon stentlemeler gibi vakalar canlı yayında gerçekleştirilerek tecrübe aktarımına olanak sağlandı." şeklinde konuştu.

Kardiyovasküler Akademi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kozan ise, kalp damar hastalıklarındaki girişimsel tedavilerin geldiği noktayı değerlendirdi. Kozan, "Yıllar önce doğu illerimizden insanlar bu tür işlemleri yapabilmek için batıya gitmek zorunda kalırlardı. Bugün, devletimizin katkıları ve hekimlerimizin özverili çalışmaları sayesinde bu işlemler ülkenin daha ücra köşelerinde bile başarıyla gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Van'da çeşitli illerden gelen 100 kardiyolog, "Girişimsel Akademi 2025 Sempozyumu"na katıldı.

Van'da çeşitli illerden gelen 100 kardiyolog, "Girişimsel Akademi 2025 Sempozyumu"na katıldı.

Van'da çeşitli illerden gelen 100 kardiyolog, "Girişimsel Akademi 2025 Sempozyumu"na katıldı.

Van'da çeşitli illerden gelen 100 kardiyolog, "Girişimsel Akademi 2025 Sempozyumu"na katıldı.

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