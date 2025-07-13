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Van'da 101 Şüpheli Yakalandı: 23'ü Tutuklandı

Van'da yapılan operasyonda 101 şüpheli yakalandı; 23'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 19:47
Van'da 101 Şüpheli Yakalandı: 23'ü Tutuklandı

Van'da gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon sonucunda, farklı suçlardan aranan toplamda 101 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-13 Temmuz tarihleri arasında önemli bir çalışma yürüttü.

Ekipler, bu süreçte 71 bin 845 kişi ile 69 bin 902 araç üzerinde sorgulama gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, arama kararları bulunan 89 şüpheli başarıyla yakalandı.

Ayrıca, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 12 zanlı gözaltına alındı.

Yürütülen işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 71 bin 845 kişi...

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 71 bin 845 kişi ile 69 bin 902 aracın sorgulaması yapıldı. Farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 101 şüpheli yakalandı, 23'ü tutuklandı.

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