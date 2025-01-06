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Van'da 13 Terör Şüphelisi Gözaltına Alındı

Van'da düzenlenen terör operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, mücadeleyi sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:01
Van'da 13 Terör Şüphelisi Gözaltına Alındı

Van'da Gözaltı Operasyonu

Van'da gerçekleştirilen terör soruşturmaları kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Operasyon Tarihleri ve Detaylar

Açıklamada, 30 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 4 PKK/KCK ve 9 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandığı ifade edildi. Bu müdahalelerin, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlemler başlatıldığı açıklandı.

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