Van'da 2025 Kış Trafik Tedbirleri Toplantısı

Van’da 8 Kasım 2024 yazısı doğrultusunda Van AFAD’de '2025 yılı kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı' yapıldı; kurumlar arası koordinasyon ve trafik güvenliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:35
Kurumlar arası koordinasyon öne çıktı

Van’da kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı alınacak önlemler görüşülmek üzere ’2025 yılı kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı’ gerçekleştirildi.

Toplantı, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 8 Kasım 2024 tarihli yazısı doğrultusunda Van AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Afet Koordinasyon Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Ulutaş başkanlık ederken, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Gündemde, kış mevsimi boyunca trafik güvenliğinin sağlanması, ulaşımda aksaklıkların önlenmesi ve muhtemel risklerin en aza indirilmesine yönelik alınacak tedbirler vardı. Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyonun önemi tekrar vurgulandı.

