Van'da 22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Tamamlandı

Van'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, coşkulu bir kapanış ile sona erdi. 19 Mayıs'ta başlayan festival, 11 gün boyunca çocuklar ve gençler için unutulmaz anlar yaşattı.

Farklı illerden gelen pek çok oyuncunun sahne aldığı şenlik, tiyatro oyunlarının yanı sıra uçurtma şenlikleri, resim, müzik, dans ve kukla atölyeleri ile de izleyicilere keyifli vakit geçirdi.

Şenliğin finalinde Akdamar Adası'nı ziyaret eden gençler ve çocuklar, doğanın tadını çıkararak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, şenliğin bu yılki başarılarını değerlendirerek, "Bu yıl 22'ncisini düzenledik. Dolu dolu günler geçirdik ve seyirci sayımız beklediğimizden daha yüksek oldu. Çok mutluyuz, görkemli bir kapanış gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Erkmen, ayrıca, "Gelecek yıl 23'üncüsünü yapmayı planlıyoruz ve daha da iyisini gerçekleştirmek için çalışacağız. Toplam 48 tiyatro oyunu sahneledik, destek alarak hazırlanan çocuklarımız da gösterilerini sundu." dedi.

Adayı gezen gençlerden Bahar Ete, "Tiyatroya arkadaşlarımla katıldım ve oyun sahneledik. Akdamar Adası'nda harika zaman geçirdik, buraya ilk defa geldim." ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Yakup Yağızer ise, "Bu yıl gösterilerimize katıldık, gelecek yıl da farklı oyunlarla katılmayı umuyoruz. Şenliğin her sene devam etmesini isterim." dedi.

Van'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" sona erdi.

Van'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" sona erdi.