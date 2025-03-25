Van'da 36 Kilo Likit Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde bir otomobilde 36 kilo 300 gram likit sentetik uyuşturucu bulundu, 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:16
Van'da 36 Kilo Likit Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın Gevaş ilçesinde, bir otomobilde 36 kilo 300 gram likit sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine yönelik bir dizi çalışma yürüttü.

Ekipler, Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik dedektör köpeğiyle gerçekleştirilen aramalarda, araca gizlenmiş 36 kilo 300 gram likit sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Ele geçirilen uyuşturucuyla birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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