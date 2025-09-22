Van'da 4 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu kent merkezinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7-20 Eylül tarihlerinde yapılan çalışmalarda 4 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Açıklamada, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gözaltı

1 şüpheli gözaltına alındı.