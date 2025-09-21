Van'da 800 yataklı şehir hastanesiyle sağlık üssü hedefi

Van'ın Edremit ilçesinde, 800 yataklı yeni hastane binasının inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Proje; il merkezindeki mevcut yatak kapasitesine eklenerek kentin sağlık altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Proje detayları

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünün yanında 240 bin metrekare alanda projelendirilen yeni bina, bünyesinde 210 ek poliklinik, 168 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 40 ameliyathane bulunduracak. Yeni yapı, mevcut 1500 yataklı hastane ile birleştirilerek şehir hastanesi statüsüne kavuşturulacak.

Toplamda 410 bin metrekare kapalı alan ve 2 bin 300 yatak kapasitesine ulaşması planlanan şehir hastanesi; Van'ın yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da hizmet vererek ilin sağlık üssü haline gelmesini hedefliyor.

İnşaat çalışmaları

Binanın kazı çalışmaları, sahada görev yapan 70 iş makinesi ve 250 personel ile sürdürülüyor. Projenin 3 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Yetkililerden açıklama

Şantiye çalışmalarında incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Sağlık Müdürü Muhammet Tosun ve firma yetkilileri bilgi aldı. Türkmenoğlu, AA muhabirine şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlimizde son üç yılda sağlık yatırımları alanında devrim niteliğinde çalışmalar yaptık. Bunun mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımızdır. İlimizin neredeyse her noktasında kurumlarımızın şantiyesi görülüyor. Valimiz, İl Başkanımız ve bizler bu yatırımları halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünü büyük bir şehir hastanesine dönüştürüyoruz. 800 yataklı yeni hastane binamızda 210 ek poliklinik, 168 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 40 ameliyathane yer alacak. Devasa bir proje. İnşaat çalışmaları son hız devam ediyor. Geçen ay temelini atmıştık. Şu an yoğun bir kazı çalışması yapılıyor. Yeni hastaneyle bölgenin sağlık üssü haline gelecek ilimizi, yatırımlarla geleceğe hazırlıyoruz."

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından Van'ın sağlık hizmetlerinde hem kapasite hem de hizmet kalitesi açısından önemli bir sıçrama yaşayacağını vurguluyor.

Van'ın Edremit ilçesinde şehir hastanesi kurulması amacıyla bünyesinde 210 ek poliklinik, 40 ameliyathane, 168 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunan 800 yataklı yeni hastane binasının inşaat çalışmaları sürüyor.