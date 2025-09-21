Van'da 800 yataklı şehir hastanesiyle sağlık üssü hedefi

Edremit'te 800 yataklı yeni hastane inşaatı sürüyor; proje tamamlandığında Van, 2 bin 300 yataklı şehir hastanesiyle bölgenin sağlık üssü olacak.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 09:47
Van'da 800 yataklı şehir hastanesiyle sağlık üssü hedefi

Van'da 800 yataklı şehir hastanesiyle sağlık üssü hedefi

Van'ın Edremit ilçesinde, 800 yataklı yeni hastane binasının inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Proje; il merkezindeki mevcut yatak kapasitesine eklenerek kentin sağlık altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Proje detayları

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünün yanında 240 bin metrekare alanda projelendirilen yeni bina, bünyesinde 210 ek poliklinik, 168 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 40 ameliyathane bulunduracak. Yeni yapı, mevcut 1500 yataklı hastane ile birleştirilerek şehir hastanesi statüsüne kavuşturulacak.

Toplamda 410 bin metrekare kapalı alan ve 2 bin 300 yatak kapasitesine ulaşması planlanan şehir hastanesi; Van'ın yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da hizmet vererek ilin sağlık üssü haline gelmesini hedefliyor.

İnşaat çalışmaları

Binanın kazı çalışmaları, sahada görev yapan 70 iş makinesi ve 250 personel ile sürdürülüyor. Projenin 3 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Yetkililerden açıklama

Şantiye çalışmalarında incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Sağlık Müdürü Muhammet Tosun ve firma yetkilileri bilgi aldı. Türkmenoğlu, AA muhabirine şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlimizde son üç yılda sağlık yatırımları alanında devrim niteliğinde çalışmalar yaptık. Bunun mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımızdır. İlimizin neredeyse her noktasında kurumlarımızın şantiyesi görülüyor. Valimiz, İl Başkanımız ve bizler bu yatırımları halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünü büyük bir şehir hastanesine dönüştürüyoruz. 800 yataklı yeni hastane binamızda 210 ek poliklinik, 168 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 40 ameliyathane yer alacak. Devasa bir proje. İnşaat çalışmaları son hız devam ediyor. Geçen ay temelini atmıştık. Şu an yoğun bir kazı çalışması yapılıyor. Yeni hastaneyle bölgenin sağlık üssü haline gelecek ilimizi, yatırımlarla geleceğe hazırlıyoruz."

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından Van'ın sağlık hizmetlerinde hem kapasite hem de hizmet kalitesi açısından önemli bir sıçrama yaşayacağını vurguluyor.

Van'ın Edremit ilçesinde şehir hastanesi kurulması amacıyla bünyesinde 210 ek poliklinik, 40...

Van'ın Edremit ilçesinde şehir hastanesi kurulması amacıyla bünyesinde 210 ek poliklinik, 40 ameliyathane, 168 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunan 800 yataklı yeni hastane binasının inşaat çalışmaları sürüyor.

Van'ın Edremit ilçesinde şehir hastanesi kurulması amacıyla bünyesinde 210 ek poliklinik, 40...

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı Sakarya'da Kivi Hasadına Katıldı: Üreticilere 46,5 Milyar TL Taahhüdü
2
Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze Mesajı
3
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
4
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
5
Dünya Barış Günü Çatışmaların Gölgesinde: 21 Eylül ve Küresel Gerilimler
6
Katkısız Gıdalarda Devrim: HPP ve Freeze Dry Teknolojisi TEKNOFEST'te
7
Adana'da 3. Engelsiz Festival: Gönüllü Anneler Örcün Kamp'ta Buluşturdu

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü