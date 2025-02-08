Van'da 94 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Van Erciş'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu!

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen bir operasyon sonucunda gümrük kaçağı 94 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, şüpheli bir otomobili tespit ettikten sonra gerçekleştirdiği aramada, toplam 94 cep telefonu bulundu. Bu durumda, iki şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılıkla mücadele eden emniyet güçlerinin bu tür operasyonlarla halkın güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını devam ettireceği bildirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 94 cep telefonu ele geçirildi.