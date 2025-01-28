Van'da AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Düzenlendi

Van'da, AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Etkinlik, Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli Konferans Salonunda yapıldı.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Ayla Gündoğmuş, kongrede yaptığı konuşmada, kadınların toplumun en dinamik, en güçlü ve en etkili unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Gündoğmuş, "Emeğiniz, fedakarlığınız ve azminiz, ülkemizin geleceğini şekillendiren önemli unsurlardandır. Partimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır kadınlarımızın ekonomik hayatta, sosyal alanda ve siyasette daha güçlü yer alabilmesi için önemli çalışmalar yaptı" dedi.

Gündoğmuş, kadınların sadece ailelerin değil toplumun da temel taşları olduğunu ifade ederek, kadınların güçlendirilmesinin cinsiyet eşitliği meselesinin ötesinde, toplumsal kalkınma ve sürdürülebilir gelişmenin anahtarı olduğunu belirtti. "Eğitimden sağlığa, istihdamdan siyasete kadar her alanda kadınlarımızın daha etkin rol alması için çalışıyoruz. Kendi ayakları üzerinde duran, kendine güvenen bireyler olarak topluma yön vermek, ülkemizi daha ileri taşımak için kararlı adımlar atmak zorundayız" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ise kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, her zaman kadınların ve gençlerin yanında olacaklarını belirtti. Arvas, "Memleketimizde yeni bir sayfa açıyoruz. Kucaklayıcı olacağız. Kadınlarımızın ve annelerimizin yeri başımızın üstündedir. İlimizin selameti için teşkilatlarımızla gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.

Kongrede İl Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Zerrin Alpaslan, "Kadınlarımızın ilerlemesi sosyal adaletin şartıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kadın istihdamını artırmak için birçok proje ve teşvik hayata geçirildi. Eğitimden sağlığa, kültürden ekonomiye daha çok projenin hayata geçmesi için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda ise, partilerinin bir dava hareketi olduğunu vurgulayarak, siyasette kadına verilen önemi aktardı. Kongreye, AK Parti ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Van'da, AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi , Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Van'da, AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi , Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleştirildi.