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Van'da Ambulans Helikopter Hamile Kadın İçin Havalandı

Bahçesaray'da rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopter ile acil olarak hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 12:21
Van'da Ambulans Helikopter Hamile Kadın İçin Havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bir hamile kadın, ambulans helikopter ile acil olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 22 yaşındaki kadının, aile yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Doktorların yaptığı müdahalenin ardından, hastanın daha ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevkine karar verildi.

Bu kararın hemen ardından, hastanın ulaşıp alınması için ambulans helikopter havalandı ve kadın, başarılı bir şekilde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

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