Van'da Ambulans Helikopter Hamile Kadını Kurtardı

Van'da ambulans helikopter, hamile kadını acil olarak hastaneye ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:32
Van'da Ambulans Helikopter Hamile Kadını Kurtardı

Van'da Ambulans Helikopter Hamile Kadını Kurtardı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, 30 yaşındaki hamile kadın, hayatını kurtarmak için ambulans helikopterle sevk edildi.

Hayati Öneme Sahip Sevk İşlemi

İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hamile kadının Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşması için gerekli adımları attığını duyurdu.

Bu doğrultuda, acil durum ekipleri tarafından yönlendirilen ambulans helikopter, hastanın en hızlı şekilde tedavi alabilmesi için devreye girdi. Uçağa alınan kadın, sağlık ekipleri eşliğinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başarıyla ulaştırıldı.

Bu olay, sağlık hizmetlerinin ulaşabilirliğinin ve acil müdahalenin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve...

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

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