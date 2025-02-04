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Van'da Career Fair: Doğu Anadolu Kariyer Fuarı Öğrencileri İş Dünyasıyla Buluşturuyor

Van'da 10-11 Nisan'da düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, öğrencilere iş dünyasıyla buluşma imkanı sunacak.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:52
Van'da Career Fair: Doğu Anadolu Kariyer Fuarı Öğrencileri İş Dünyasıyla Buluşturuyor

Van'da Doğu Anadolu Kariyer Fuarı Düzenleniyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25), üniversite öğrencileri ve mezunlarını iş dünyasıyla bir araya getirecek.

DAKAF'25 Hakkında Bilgiler

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bu yılki fuara Muş Alparslan, Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversiteleri ile birlikte ev sahipliği yapacaklarını açıkladı. Fuar, Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Geçen yıl düzenlenen DAKAF'24'e yaklaşık 50 bin ziyaretçinin katıldığını hatırlatan Şevli, katılımın bu yıl daha da artmasını beklediklerini belirtti.

Yoğun Katılım Bekleniyor

Fuarın kapsamı ve katılımcı sayısı hakkında bilgi veren Şevli, "Bu yıl da geniş katılımlı bir fuar düzenlemeyi hedefliyoruz. Fuara katılım için yoğun bir talep var. Geçen yıl düzenlediğimiz organizasyonun başarılı olması, DAKAF'25'e işverenler ve sektör temsilcilerinin ilgisini artırdı. Tüm öğrencilerimizin ve mezunlarımızın katılımını bekliyoruz." dedi.

Sponsorlar ve Katılımcılar

Şevli, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yaptıklarını ve destek talep ettiklerini ifade etti. "Fuarda kamu kurumları, STK'lar, ulusal ve yerel büyük firmalar stant açacak. Ayrıca sosyal ve kültürel etkinlikler de organize edeceğiz. Fuara katılan gençler iş bulma konusunda önemli fırsatlar elde edecek. İlk etapta ASELSAN ve Van Ticaret ve Sanayi Odası ana sponsorlarımız oldu." diyerek sözlerine devam etti. Geçen yıl fuar alanında 200 stant açıldığını hatırlatan Şevli, tüm üniversite öğrencilerini, mezunları ve gençleri 10-11 Nisan tarihlerine davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde 10-11 Nisan'da düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25) ile üniversite öğrencileri ve mezunlar, iş dünyasıyla bir araya gelecek. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine açıklama yaptı.

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