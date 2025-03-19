Van'da Çiftçilere 3 Yılda 1 Milyon 390 Bin Meyve Fidanı Dağıtıldı

Van Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Van Meyvecilik Projesi-3" kapsamında, son 3 yılda çiftçilere 1 milyon 390 bin meyve fidanı dağıtıldı.

İpekyolu ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen meyve fidanı dağıtım törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı katıldı. Törende konuşan Balcı, yalnızca tarım alanında değil, eğitim, turizm, ulaşım ve kırsal altyapı gibi çeşitli alanlarda da önemli projelere imza attıklarını ifade etti.

Balcı, "Ülkemiz gelişirken, biz de şehrimizin imarına, gelişimine ve ilerlemesine destek veriyoruz. Vanlı hemşerilerimizin huzuru ve refahı için ekip arkadaşlarımızla canla, başla çalışıyoruz. Şehrimizde tarımla ilgili güzel işler oluyor. Bugün de fidan dağıtım törenimiz var. İlkbaharda ekiplerimiz, 640 bin fidanı çiftçilerimizle beraber dikecek" dedi.

Dağıtılan fidanlar ile birlikte 1 milyon 390 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Balcı, Erciş yolundaki fidanlıklarında 1 milyon fidanın bulunduğunu ve bunları sonbaharda dikeceklerini belirtti. Fidanların, bölgenin doğası, iklim koşulları ve toprak özelliklerine uygun olarak elma, armut, vişne, kiraz, ceviz, badem, nar ve üzüm gibi çeşitli meyve türlerinden olduğunu dile getirdi.

Balcı, çiftçilere sağlanan diğer desteklerle ilgili olarak, "Geçen yıl ile birlikte 170 milyon değerinde kaba yem bitkisi ve sertifikalı tohum verdik. İnşallah tohum desteğini sonbaharda da sürdüreceğiz. Ayrıca koyun projemiz devam ediyor. Şu ana kadar 2 bin 200 aileye 220 bin koyun vermişiz. Gölet inşaatlarımız da devam etmekte, bu göletler tamamlandığında çiftçilerimiz daha çok sulama yaparak daha fazla verim alacaklar" dedi.

Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdülkerim Yücel ise, "İlimizde meyveciliği geliştirmek, örnek meyve bahçeleri kurmak, meyve üretimini artırmak ve ilimiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla meyve fidanı dağıtılacak. Tuşba, İpekyolu ve Edremit'te çiftçilerimize 216 bin 800 meyve fidanı verilecektir" ifadelerini kullandı.

Van Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Van Meyvecilik Projesi-3" kapsamında çiftçilere 3 yılda 1 milyon 390 bin meyve fidanı dağıtıldı. İpekyolu ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü yerleşkesinde, meyve fidanı dağıtım töreni düzenlendi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı (sol 2), törene katıldı.

Van Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Van Meyvecilik Projesi-3" kapsamında çiftçilere 3 yılda 1 milyon 390 bin meyve fidanı dağıtıldı. İpekyolu ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü yerleşkesinde, meyve fidanı dağıtım töreni düzenlendi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı (sol 2), törene katıldı.