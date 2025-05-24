Van'da Çocuklar Filistin İçin Yürüdü

Van'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Van'da çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla anlam dolu bir yürüyüş gerçekleştirdi. İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen "Van'ın Çocukları Gazze'nin Çocukları İçin Yürüyor" programı, Beşyol Meydanı'nda çocuklar ve ebeveynlerinin büyük katılımıyla hayata geçirildi.

Dövizler ve Sloganlar

Katılımcılar, ellerinde "Gazze'de Katliam Var", "Zulme Sessiz Kalma" ve "Gazze Ölüyor, Gözler Kör, Kulaklar Sağır" yazılı dövizlerle yürüyüşe katıldı. Çocuklar, İsrail aleyhine sloganlar atarak Cumhuriyet Caddesi'nden Kent Meydanı'na kadar ilerledi.

Çocuklardan Duygusal Mesaj

Yürüyüş sırasında konuşma yapan çocuklardan Üveys Şahin, Filistin'e destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Gazze'de savaşın devam ettiğini" açıkladı. Şahin, duygusal bir dille, "Gazze'de bizim gibi gülmek ve oynamak isteyen kardeşlerimiz var ama onlar her sabah bomba sesleriyle uyanıyor" dedi. Çocukların yaşadığı acıların, huzur içerisinde yaşayan Türkiye'deki çocuklar için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu ifade etti.

Şahin, "İsrail, çocuklara bile acımayan bir zalimdir" sözleriyle duygularını dile getirirken, grup yavaşça dağıldı.

Van'da çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Bu kapsamda Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen çocuklar ve ebeveynleri, ellerinde "Gazze'de Katliam Var", "Zulme Sessiz Kalma" ve "Gazze Ölüyor, Gözler Kör, Kulaklar Sağır" yazılı dövizler taşıdı.

Van'da çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Bu kapsamda Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen çocuklar ve ebeveynleri, ellerinde "Gazze'de Katliam Var", "Zulme Sessiz Kalma" ve "Gazze Ölüyor, Gözler Kör, Kulaklar Sağır" yazılı dövizler taşıdı.