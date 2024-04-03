Van'da DEM Parti'nin kararına tepki sonrası çıkan olaylara polis müdahale etti: Olaylar diğer şehirlere sıçradı

DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alınmasının açıklanmasının ardından bir grup, parti binası önünde toplandı. Ancak, polis müdahalesiyle karşılaşan grup dağıtıldı.

Göstericilerin Sloganları ve Yürüyüşü

Yüzlerce kişi, parti binası önünde toplanarak "Kayyumlar bizi yıldıramaz", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Abdullah Zeydan onurumuzdur", "Van halkı oyuna ve iradene sahip çık" sloganları atarak yürüyüşe geçti. Ancak polis, basınçlı su ve gaz bombaları kullanarak kalabalığı dağıttı. Gruptakiler ara sokaklara kaçarak polisten kaçmaya çalıştı.

Olayların Gece de Devam Etmesi

Protesto olayları iftar saatinden sonra da devam etti. Kentin cadde ve sokaklarında toplanan göstericilere polis müdahale etti. Basınçlı su ve biber gazı kullanılan müdahale sırasında birçok kişi gözaltına alındı. Ayrıca, iş yeri sahipleri ile polis arasında da gerilim yaşandı.

Olayların Yüksekova'ya Sıçraması

Van'daki olaylar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de protesto edildi. İlçede toplanan grup dağıtılmak istenince polis müdahale etti. Basınçlı su ve biber gazı kullanılan müdahale sonrası gruptakiler ara sokaklara dağıldı. Ancak ilçedeki olayların devam ettiği belirtildi.

Siirt'teki Gösteriler ve Gözaltılar

Siirt'te de DEM Parti il binası önünde toplanan kalabalık, Abdullah Zeydan'ın haklarının geri alınmasını protesto etti. Ancak polis, yürüyüşe izin vermedi. Uyarılara rağmen yürüyüşe geçen gruba müdahale eden polis, arbede yaşandığı sırada birçok kişiyi gözaltına aldı.

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