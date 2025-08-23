Van'da Doğu ve Güneydoğu Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Başladı

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Van'da başladı.

Etkinlik Amacı ve Lokasyon

Şampiyona, Van'ın tarihi, kültürel ve doğa zenginliklerini tanıtmak ve yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak amacıyla, Tuşba ilçesi Ayanis Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. 17 ilden gelen 46 sporcu, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde belirlenen hedefe ulaşmak için kıyasıya mücadele veriyor.

Federasyon Temsilcisinden Açıklama

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Temsilcisi Halit İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada şampiyonaya yoğun ilgi olduğunu belirtti. İnan, "Ayanis sahilindeyiz. Yarışmacılarımız Van Gölü semalarında paraşütleriyle uçuyor. Çok güzel bir katılım var. Burada yarışmacılarımız final yarışına katılıp milli takıma seçilmek için mücadele ediyor." dedi.

Yarışma Formatı ve Yerel Katkı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İlhan Gezgen, yarışmanın bu yıl daha kapsamlı düzenlendiğini vurguladı. Gezgen, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yarışması düzenliyoruz. Burada ilk 6'ya girecek olan yarışmacılarımız final etabına gidecek. Yaklaşık 5 yıldır yamaç paraşütü hedef şampiyonasını Van'da yapıyoruz. Birçok ilden yarışmacıyı Van'da ağırlıyoruz. Vanspor Havacılık Kulübü olarak 8 sporcumuz şampiyonada yer alıyor. Dışarıdan gelen sporcular, şehrimizin atmosferini ve havasını çok beğeniyor. Şehrimiz yamaç paraşütü için çok ideal bir yer. Van Gölü manzaralı uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Etkinlik dün antrenman uçuşları ile başladı, bugün yarışlarımızı gerçekleştiriyoruz ve yarın bitiş yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sporcuların Görüşleri

Yarışmacı Berad Gezgen, "Bugün etap yarışımını gerçekleştiriyoruz. Yarışma çok heyecanlı geçiyor. İlk uçuşlarımızı tamamladık. Şu an yarışma çok güzel gidiyor. Van'da düzenlenen yarışlar artık gelenekselleşti." diyerek izlenimlerini aktardı.

Erzincan'dan gelen pilot Elif Gülşad Kesksin ise, "Van'da 3. yarışmam. Her seferinde keyif alarak yarışıyorum. Van'ı çok seviyoruz. Van Gölü, ılıman ve güzel bir iklim sağlıyor. Bu da paraşüt yarışı için elverişli bir ortam sunuyor." şeklinde konuştu.