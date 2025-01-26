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Van'da 'Dünya Kudüs Haftası' Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Van'da 'Dünya Kudüs Haftası' etkinlikleri kapsamında sivil toplum kuruluşları yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 16:09
Van'da 'Dünya Kudüs Haftası' Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Van'da "Dünya Kudüs Haftası" Yürüyüşü

Van'da sivil toplum kuruluşları, Dünya Kudüs Haftası etkinlikleri çerçevesinde büyük bir yürüyüş düzenledi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan kalabalık grup, Filistin bayraklarıyla Beşyol Meydanı'na kadar ilerleyerek, Kudüs'e destek verdi.

Protesto ve Destek Sloganları

Etkinlik sırasında, "Dünya Kudüs Haftası-Gazze Zaferi" pankartı açan grup, tekbir getirerek "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları attı. Yürüyüş, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla devam etti.

Açıklamalar ve Dua

Peygamber Sevdalıları Vakfı İl Koordinatörü Ahmet Faruk Çevik, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın işgal altında olduğunu vurguladı. Çevik, son iki yıldır Gazze'de yaşanan olayları aktararak, "50 bine yakın Gazzeli kardeşimiz vahşice katledildi ve yüz binden fazla kardeşimiz yaralandı. İnsanlık tarihinin en tüyler ürpertici soykırımlarından birine şahit olduk." dedi.

Son olarak, grup Gazze'de İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua etti.

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